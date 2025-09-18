El padre de Alejandra Rubio desvela si estaba invitado al cumpleaños de Terelu: "Me hubiera gustado ir"

'Vamos a ver' ha hablado con Alejandro Rubio de su ausencia a la fiesta por el 60 cumpleaños de Terelu Campos

Como todo lo que está relacionado con la familia Campos, la celebración del 60 cumpleaños de la presentadora Terelu no ha estado exento de polémica. Con la polémica presencia de Carlo Costanzia, la cual se considera un 'tartazo' para Mar Flores, que no acudió a la fiesta, parece que esto no ha hecho más que empezar.

Además de la sonada ausencia de la modelo, también se ha hablado mucho de la ausencia de Alejandro Rubio, padre de Alejandra y exmarido de Terelu. 'Vamos a ver' ha podido hablar con él y ha querido dejar claro que estaba invitado al evento: "Estaba invitado, pero no he podido ir. Me invitó y me hubiera gustado ir, pero me ha sido imposible", ha confirmado a través de una llamada telefónica.

Padre de Alejandra Rubio: "Todavía no he hablado con mi hija"

Sobre si sabe si lo pasaron bien en el cumpleaños, el padre de Alejandra Rubio ha respondido: "No tengo ni idea, no me he enterado de nada. Te doy mi palabra, no me he enterado de nada, ni he sabido nada".

Alejandro Rubio ha continuado contándonos: "No he hablado con mi hija ni he hablado todavía con los amigos que han ido. Esta mañana he tenido que madrugar mucho porque trabajaba hoy y por eso todavía no sé nada".