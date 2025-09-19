Silvia Herreros 19 SEP 2025 - 16:31h.

El ganador de 'Supervivientes' asegura que Tania Medina no está con él "por dinero"

Tania Medina enseña la exclusiva decoración de su casa con Alejandro Nieto: los trucos e inspiración que ha buscado

Compartir







Alejandro Nieto aprovecha que Tania Medina se encuentra en Madrid preparándose para la próxima gala de 'Bailando con las estrellas' para hablar del secreto de su relación. El ganador de 'Supervivientes' continúa recibiendo críticas por su comportamiento "machista" y sus actitudes hacia su pareja. Tras la fuerte crisis que protagonizaron hace solo unos meses, la cual acabó en ruptura, la pareja ha sido puesta en entredicho en multitud de ocasiones.

Parte de sus seguidores no entienden que la pareja de 'La isla de las tentaciones' pueda seguir junta; algunos opinan incluso que continúan siendo "novios por conveniencia" y por "motivos económicos".

PUEDE INTERESARTE Alejandro Nieto y Tania Medina se van de escapada romántica tras su ruptura y comparten una foto juntos

Cansado de que la gente cuestiones lo suyo, el que fuera nombrado Míster España en el año 2015 ha hablado abiertamente de las razones por las que la canaria sigue a su lado después de siete años llenos de altibajos.

PUEDE INTERESARTE Alejandro Nieto cuenta la verdad de su relación con Tania Medina tras hablarse de una reconciliación

El gaditano ha querido dejar claro que Tania no está con él "por dinero" y que la conoció cuando tenía "17 años". "Después me reencontré con ella con 19", ha contado a través de stories.

Canal de Whatsapp de Telecinco

"Yo tenía 27 y estaba loco de la cabeza. Porque en esa época estaba loquito. Y Tania estaba estudiando en la universidad. Yo cambié mi vida y me fui a vivir con ella. No éramos nadie. Si hoy en día tenemos algo es gracias a nosotros, es gracias a los dos", cuenta mientras recuerda sus inicios con la concursante de 'Bailando con las estrellas'. "Si tenemos algo hoy en día es por nosotros y yo estoy super orgulloso de Tania y de mí mismo"., añade.

Toda la actualidad de Telecinco en Google News

"No estamos por dinero. Estamos juntos porque nos queremos, nos respetamos y porque intentamos ser mejores personas y mejor pareja cada día y cada año más. Yo cada día quiero a Tania más y mejor", prosigue el andaluz, que prometió cambiar tras lo ocurrido en redes durante su última crisis con Tania Medina. "O sea, por favor. Entendedlo", concluye en un intento de pedir comprensión a todos aquellos que no entienden por qué su relación con la modelo continúa pese a las polémicas, crisis y altibajos en los que se ven envueltos cada cierto tiempo.