Este pasado miércoles Terelu Campos celebraba su 60 cumpleaños rodeada de familia, amigos y compañeros. La mayor de las Campos convocaba a decenas de seres queridos en un conocido restaurante de la capital donde colocaban además un photocall en el que iban posando los invitados.

En ese photocall se producía un sorprendente momento cuando aparecía en escena Carlo Costanzia padre para posar junto a su hijo Carlo, junto a su chica, Alejandra Rubio, y junto a la madre de esta. La imagen, que era captada por decenas de fotógrafos, no dejaba a nadie indiferente y más aún produciéndose tan solo unos días después de salir a la luz unas polémicas memorias de Mar Flores en las que no queda nada bien retratado el italiano.

Para muchos colaboradores, este posado habría sido toda una declaración de intenciones de Terelu Campos al posicionarse sin ningún género de dudas del lado de Carlo, y en contra de las durísimas acusaciones de la modelo. Para otros, como Carmen Borrego, este posado responde más bien a una actitud "de normalidad" dentro de una familia:

"A mí nadie me dejó fuera de ese posado, yo ahí fui a un cumpleaños, no a un posado. Yo en ese posado no pintaba nada, de todos es sabido que a Alejandra no le gusta posar y no iban a ir a entrar a llamarme para que saliera a hacer más fotos (...) En la fiesta todo transcurrió con normalidad, coincidimos toda la familia, no hubo ningún roce de nadie con nadie, todos se saludaron normalmente como tiene que ser".

Sobre cómo ha podido sentar este comentado posado a Mar Flores, madre de Carlo Costanzia, Carmen cree que la modelo no tiene por qué sentirse mal al respecto:

"Mar Flores tiene más que asumido que su hijo tiene una excelente relación con su padre, no creo que haya ningún problema con este posado, yo creo que todo es más normal de lo que se está queriendo hacer creer".

Carmen Borrego posa con sus dos hijos

Carmen Borrego, que llegó al evento muy bien acompañada junto a sus dos hijos y a su nuera, María La Jerezana, sí que aprovechaba la presencia de los medios para dejarse fotografiar precisamente con ellos, con sus dos hijos. No es común ver a Carmencita, como cariñosamente se refieren a su hija, en los photocalls, y los reporteros captaron el feliz momento.