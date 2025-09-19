Mar Flores habla de la relación con su hijo, Carlo Costanzia, tras la publicación de sus memorias

Ana Carrillo 19 SEP 2025 - 06:30h.

La ex de Alessandro Lequio ha aclarado en qué punto está su relación con su hijo mayor horas antes de que su ex vuelva a '¡De viernes!'

La reflexión de Mar Flores tras el posado de Terelu Campos con Carlo Costanzia, su hijo y Alejandra Rubio

Compartir







Mar Flores ha reaparecido en el evento que Carolina Herrera ha organizado en la Plaza Mayor de Madrid y ha tenido que afrontar las dos polémicas que le han rodeado esta semana: el estado de su relación con su hijo, Carlo Costanzia, tras hablar de sus problemas en la adolescencia en sus memorias, 'Mar en calma', y su opinión sobre el hecho de que Terelu Campos, su consuegra, haya invitado a su cumpleaños a su ex, Carlo Costanzia padre.

La revista 'Semana' llevaba en portada esta semana unas imágenes de Mar Flores y su primogénito y afirmaba que apenas se miraban y que entre ellos reinaba la tensión al haber coincidido de nuevo porque están trabajando juntos en un nuevo proyecto profesional que se habían comprometido a realizar antes de que se publicasen las memorias de la modelo.

Alejandra Rubio, en 'Vamos a ver', dijo que no era cierto que entre ellos hubiera tensión y aseguró que ambos eran muy profesionales y que estaban muy centrados en su trabajo. Su suegra se ha pronunciado ante el micrófono de 'Europa Press' en la misma línea: "La verdad es que no leo lo que se publica, estoy encantada en el proyecto con mi hijo".

Canal de Whatsapp de Telecinco

Por otra parte, le han preguntado qué opina de que Terelu Campos haya invitado a su cumpleaños a Carlo Costanzia padre, que hoy viernes 18 de septiembre se siente en '¡De viernes!' para reaccionar a las memorias de la madre de su hijo mayor.

Toda la actualidad de Telecinco en Google News

"No sé de qué me estás hablando, he pasado dos días en los que he pasado doce o catorce horas trabajando, no sé de qué me hablas, pero es que yo ya no tengo nada que ver con las polémicas, yo he lanzado mi libro y ahí está, ¡no sé de qué cumple me hablas!", ha sido la respuesta de Mar Flores, que unas horas antes, en Instagram, compartía una significativa reflexión.

"Para quien esté viendo esto: acércate a la pantalla y escucha. No tienes por qué gustarle a la gente. No tienen por qué amarte. Ni siquiera tienen por qué respetarte. Pero cuando te mires al espejo, más te vale amar lo que ves", es la reflexión que compartió la tía de Laura Matamoros vía stories después de que se publicaran las fotos del cumpleaños de Terelu.