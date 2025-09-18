Rocío Molina 18 SEP 2025 - 10:37h.

La colaboradora de '¡De Viernes!' ha explicado la presencia de su consuegro Carlo Costanzia en la fiesta de su 60 cumpleaños

El invitado bomba en la fiesta de cumpleaños de Terelu Campos que ofenderá a Mar Flores

La fiesta de Terelu Campos por su 60 cumpleaños no ha estado exenta de polémica. Y, si la lista de invitados ya había dado de qué hablar por la filtración de un nombre bomba, más aún ha sido la sorpresa de todos al ver en esta celebración a Carlo Costanzia padre y el posado que, junto con la colaboradora de '¡De viernes!', su hija Alejandra Rubio y Carlo Costanzia han protagonizado. La explicación que la colaboradora ha dado a esta inesperada invitación del suegro de su hija.

Con pendientes y anillo de su madre para que María Teresa Campos también estuviera presente en esta ocasión especial, Terelu Campos se ha dirigido a los periodistas que se han congregado en el conocido restaurante madrileño Jimmy's en el que la presentadora ha celebrado su 60 cumpleaños. Un evento en el que la televisiva ha contado con el apoyo de Tito Pajares, su amigo del alma, para celebrar este evento especial rodeada de amigos y familiares. En total, 140 invitados y lo que ha llamado la atención ha sido la asistencia de Carlo Costanzia padre, coincidiendo con las declaraciones de Mar Flores tras la publicación de sus memorias.

Para zanjar la polémica que ha provocado la presencia del aristócrata italiano y el posado familiar que han protagonizado, Terelu Campos se ha dirigido a las cámaras dando su explicación y dejando claro que, ¿por qué no le iba a invitar a su fiesta? Él está en mi vida personal y por qué lo voy a evitar. Yo tengo relación con Carlo padre porque es el abuelo de mi nieto. Si yo no tuviera relación con él no, pero no voy a contar mi vida familiar ni la que tengo con él bajo ningún concepto", ha manifestado rotunda ante las cámaras.

Con naturalidad y entre risas, la hija de María Teresa Campos ha intentado quitar hierro al asunto al ser un aniversario redondo y cargado de emociones. Nerviosa porque todo saliese bien, Terelu Campos ha evitado hablar de Mar Flores cuando ha sido preguntada y si le habrá molestado el movimiento de haber invitado a Carlo Costanzia padre a su cumpleaños: "Yo de ella no voy a hablar, a ella no le gusta que se hable de ella públicamente".

Sí que lo ha hecho del buen momento que está viviendo, de un año que ella ha declarado de muy intenso por su participación en 'Supervivientes', su estreno del teatro o la oportunidad de presentar este verano. También está feliz en su faceta como abuela y ha definido a Carlo Costanzia, pareja de su hija como una persona "estupenda" al que quiere mucho y se siente "muy bien cuidada y tratada por él". Una clara defensa de los suyos en un día que a buen seguro no olvidará fácilmente.