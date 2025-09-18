Rocío Molina 18 SEP 2025 - 12:34h.

A la colaboradora se le ha acusado de "traicionar" a Mar Flores y de hacerse una foto con Carlo Costanzia padre de la que "se arrepentirá"

La explicación de Terelu Campos al polémico posado con Carlo Costanzia padre en su cumpleaños: "Yo sé cuál es mi vida personal"

Compartir







Sin duda, la fiesta de cumpleaños de Terelu Campos ha sido un acontecimiento que ha removido a las masas y suscitado el debate. Los 60 años de la presentadora y colaboradora de '¡De viernes!' han sido celebrados por todo lo alto y entre los 140 invitados que ha reunido ha llamado la atención la presencia de su consuegro: Carlo Constanzia padre con el que ha posado junto a su hija Alejandra Rubio y su yerno. Una foto de lo más significativa que ha sido duramente criticada en redes al considerar que este movimiento "es un feo" a Mar Flores.

"Estoy muy, muy feliz, pero también un poquito nerviosa", confesaba la homenajeada a los periodistas en esta celebración cargada de simbolismo. Y no es para menos. La coincidencia de este festejo al que ha acudido el padre de Carlo Costanzia y con el que ha posado en el photocall ha sido lo más comentado en las redes. Una imagen que califican de "traición" a Mar Flores después de que esta haya sacado a la luz sus memorias en las que precisamente no deja en muy buen lugar al italiano.

Tal y como se aventuraba al salir la noticia, el posado de Terelu Campos junto a su hija Alejandra Rubio y su yerno Carlo Cosranzia ha sido algo esperado y ha mostrado una vez más la buena relación que tiene con ellos. Sin embargo, a la foto familiar se ha unido Carlo Costanzia padre y eso es lo que ha provocado todo tipo de reacciones. La primera la de la hija de María Teresa campos que ha salido en su defensa cuando le han preguntado:

"Es mi familia. Él está en mi vida personal y es el abuelo de mi nieto", ha contestado la presentadora al ser preguntada por la presencia del italiano en este evento. Por su parte, Carlo Costanzia padre ha preferido no hablar ni dar ningún tipo de declaración de su asistencia. Las redes son las que sí han hablado acerca de lo que opinan de la actitud de Terelu Campos y de este polémico posado:

Canal de Whatsapp de Telecinco

Las redes dictan sentencia con Terelu Campos

Como cualquier cosa que hace la familia Campos, estos han generado un gran revuelo y una opinión muy concreta de lo que representa ese posado. "Vaya ataque más burdo a Mar Flores", "no es consciente de lo caro que le va a salir este posado", "esto es para darle a Mar en los morros", "qué feo", "sobraba esta foto", "vaya cerdada", son algunos de los comentarios que se han podido leer, aunque otros recalquen que esto es por su hija y el intentar mantener los lazos unidos de la familia.

Toda la actualidad de Telecinco en Google News

Además de los que opinan que esto es un "patinazo" de Terelu Campos, otros se han dedicado a analizar las caras de Alejandra Rubio y de Carlo Costanzia padre e hijo de la foto. "Al churri de Alejandra no se le ve muy feliz", "Carlo Costanzia padre parece ahí una pegatina", "al padre y al hijo les veo ahí algo incómodos", "ninguno de los dos Carlo está cómodo", indican y también resaltan lo sería que aparece en las fotos Alejandra Rubio.

Sin querer entrar en el juego ni en más debates, Terelu Campos no ha querido dar más declaraciones de las que ha hecho y ha dejado claro por sus palabras que no hay bandos y que ella se ha limitado a invitar a su gente más cercana.