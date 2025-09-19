Claudia Barraso 19 SEP 2025 - 18:20h.

La madre de Bella Hadid ha publicado unas duras imágenes de su hija ingresada en el hospital que han hecho sonar todas las alarmas

Preocupación por el estado de salud de Bella Hadid tras compartir fotos en el hospital: "Lo siento, estoy desaparecida"

Bella Hadid está atravesando uno de sus peores momentos de su vida debido a la enfermedad de Lyme que le llevan produciendo dolores crónicos desde 2013. La modelo se encuentra ingresada en el hospital. Las imágenes suyas que han sido difundidas a través de redes sociales han levantado una gran preocupación entre sus fans.

Sin embargo, las imágenes publicadas por su madre, Yolanda Hadid, son las que más han hecho activar todas las alarmas entre los usuarios. Y no es raro, ya que aparece la influencer conectada a máquinas por cables inyectados en diferentes partes de su cuerpo, como el cuello o la mano. En una de las fotos incluso aparece con lágrimas en la cara y conectada a oxígeno.

El estado de salud de la estadounidense es muy alarmante. Las imágenes publicadas por su madre muestran la cruda y dura realidad a la que se está enfrentando la joven con tan solo 28 años. Una mesa de gran longitud aparece llena de medicamentos, dando a entender que forma parte del tratamiento que está tomando la modelo.

El mensaje de su madre

“Eres implacable y valiente. Ningún niño debe sufrir en su cuerpo una enfermedad crónica incurable. Admiro tu valentía y tu voluntad de seguir luchando por la salud a pesar de los protocolos fallidos e incontables contratiempos que has enfrentado.

“Simplemente no hay palabras lo suficientemente grandes para la oscuridad, el dolor y el infierno desconocido que has vivido desde tu diagnóstico en 2013. Realmente no viviste, aprendiste a existir dentro de la cárcel de tu propio cerebro paralizado”