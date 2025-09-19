El protagonista de 'Dos hombres y un destino' falleció el pasado 16 de septiembre a los 89 años

Muere el actor Robert Redford a los 89 años

Compartir







Robert Redford, la leyenda del cine estadounidense, falleció el pasado 16 de septiembre a los 89 años en su casa de Sundance, Utah. Su muerte fue confirmada como natural, murió dormido, sin que hasta ahora se conozca una causa médica.

Tras su deceso, una de las grandes incógnitas que rodean al protagonista de 'Dos hombres y un destino' es la herencia y patrimonio que deja tras de sí. Se estima que Redford dejó una fortuna valorada en unos 200 millones de dólares, según medios estadounidenses y Celebrity Net Worth.

PUEDE INTERESARTE Las reacciones a la muerte de Robert Redford a los 89 años: de Meryl Streep a Donald Trump

Ese patrimonio incluye ingresos acumulados por décadas de trayectoria como actor, director, productor, así como inversiones inmobiliarias, derechos de películas, negocios culturales, y su implicación en proyectos como el Sundance Institute y festivales relacionados.

Las cifras

Tal y como ha trascendido, Redford cobró alrededor de 500.000 dólares por su papel en 'El gran Gatsby', una cifra significativa para la época. En 'El golpe', junto a Paul Newman, alcanzaría cerca de 7 millones de dólares entre salario y beneficios posteriores por el éxito de taquilla. Y en los años 80 llegó a superar los 10 millones de dólares por película, consolidándose como una de las estrellas más rentables del cine.

Newsletter ¡Suscríbete a la newsletter de Informativos Telecinco para enterarte de todo! Newsletter de Informativos Telecinco ¡Suscríbete a la newsletter para enterarte de todo! Acepto lapolítica de privacidad Recibir noticias

Pero su riqueza no se limitó a sus trabajos como intérprete. Redford fue director de cine -ganó el Oscar en 1981 por 'Ordinary People'- y productor. Además, invirtió en bienes raíces: poseía ranchos en Utah, propiedades en California y en Nuevo México, y residencias que llegó a vender en los últimos años por cifras millonarias, como la casa de Tiburon, adquirida en 2004 y vendida en 2024 por unos 4,65 millones de dólares.

Síguenos en nuestro canal de WhatsApp de Informativos Telecinco

A todo ello se suma su marca cultural más reconocida: el Sundance Institute y el festival homónimo, que, aunque concebidos con vocación artística y no comercial, multiplicaron el valor financiero de su nombre.

Toda la actualidad de Informativos Telecinco en Google News

Los herederos

Según se ha conocido, los herederos serían su esposa, la artista Sibylle, sus hijos Shauna y Amy, de 64 y 54 años respectivamente, y sus siete nietos.

El popular rostro de Hollywood se casó por segunda vez con la artista alemana Sibylle Szaggars en 2009. Pintora y activista medioambiental, compartió con él sus últimos años entre la tranquilidad de Sundance y la escena cultural de Santa Fe, Nuevo México, donde mantiene un estudio y galería. Se espera que reciba gran parte de la herencia.

De su primer matrimonio con Lola Van Wagenen, Redford tuvo cuatro hijos: Scott, Shauna, James y Amy. Scott murió a los pocos meses de nacer, y James perdió la vida en 2020 a causa de un cáncer.

Shauna, la mayor, es pintora de profesión y ha llevado una vida discreta lejos de los focos. Está casada con el periodista y escritor Eric Schlosser con quien tiene dos hijos, Mica y Conor.

Por su parte, Amy Redford siguió los pasos de su padre en la industria audiovisual: es actriz, directora y productora. Ha trabajado tanto en cine como en televisión y en la última década se ha volcado en el desarrollo de proyectos en Salt Lake City, además de ser madre de tres hijas.

James dejó dos hijos, Dylan y Lena, que forman parte del círculo de siete nietos que sobreviven a la estrella y que podrían recibir parte del patrimonio a través de fideicomisos o disposiciones específicas en el testamento.