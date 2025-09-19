Sheila Casas se somete a un tratamiento con polinucleótidos: precio y características

Rocío Molina 19 SEP 2025 - 12:17h.

La exconcursante de 'Bailando con las estrellas' ha experimentado con los polinucleótidos, lo último en medicina regenerativa estética

Sheila Casas deslumbra en bikini tras su ruptura con Álvaro Muñoz Escassi: "Espectacular abdomen"

Sheila Casas se ha sometido a una de las técnicas en estética más innovadoras del momento. La exconcursante de 'Bailando con las estrellas' y exnovia de Álvaro Muñoz Escassi ha confiado en el tratamiento con polinucleótidos, los denominados también como reyes de la medicina regenerativa. ¿Su magia? Hacen que te veas más guapa sin saber qué te has hecho. Descubrimos en qué consiste esta tendencia que mejora, pero que no transforma: su precio y características.

La influencer de 37 años se ha tomado muy en serio su puesta a punto tras la vuelta del verano. Y, si la hermana de Mario y Óscar Casas ya ha confiado anteriormente en otros tratamientos para verse mejor, como el abdominal que le ayuda a presumir de firmeza en el vientre, lo mismo ha hecho para mejorar el estado de su piel. ¿Cómo lo ha hecho? Con uno de los tratamientos estrella en la medicina estética regenerativa: los polinucleótidos.

"Después del verano mi piel había perdido luz y que mejor que recuperarla con una sesión de polinucleótidos faciales", ha contado la exconcursante de 'Bailando con las estrellas' antes de detallar en qué consiste este tratamiento estético.

En qué consisten los polinucleótidos

La propia Sheila Casas, justo antes de entrar en su centro estético de confianza, ha aclarado en qué consiste el tratamiento al que se ha sometido, dejando claro la principal duda que surge a los que creen que esta técnica inyectable puede modificar algún rasgo del rostro.

"Los polinucleótidos faciales inyectables se aplican como mesoterapia. Importante. No rellenan ni modifican los rasgos, sino que reactivan tu piel desde dentro para que se regenere y se vea más joven y saludable", explica. Algo que desde la clínica Jordi Mir, experta en esta técnica estética, reafirman definiéndola como una "solución del futuro, más natural, menos invasiva y más duradera".

El lema que sigue el tratamiento con polinucleótidos es el de promover la reparación de la piel desde el interior para combatir el envejecimiento de la piel, sin necesidad de pasar por el quirófano. Sí que hay que estar preparado para unas pequeñas inyecciones de fragmentos de ADN, tal como ha mostrado Sheila Casas, que reducen las arrugas de expresión, recuperan firmeza y dan más luminosidad en el rostro.

Lo que más valora la influencer para confiar en este tratamiento de la medicina regenerativa es su "efecto natural. No cambian los rasgos", señala, y, además, se puede combinar con otras técnicas estéticas. Estos polinucleótidos activan la producción de colágeno y elastina para mejorar la elasticidad y firmeza de la piel. Son especialmente útiles para tratar marcas, estrías o cicatrices en la piel por su poder regenador y por sus beneficios más potentes: son antiinflamatorios, antioxidantes, tienen efecto hidratante y mejoran la calidad de la piel.

Precio, sesiones y posibles efectos

El tratamiento estético al que se ha sometido Sheila Casas no es invasivo y casi no provoca efectos adversos, tal como recalcan desde la Clínica Jordi Mir, pero sí insisten en que tiene que encargarse de ello un médico. La sensación es similar a la de una mesoterapia ha dicho la hermana de Mario Casas y, en algunos casos, se puede aplicar una crema anestésica para evitar el dolor en el proceso.

Como mucho, estos tratamientos pueden causar enrojecimiento leve y, quizá, algún hematoma en la zona cercana a las patas de gallo. Y para ver resultados recomiendan el hacer tres sesiones. Precisamente a partir del número de veces que se haga se puede calcular el precio de este tratamiento que está entre los 150 y 750 euros dependiendo de si es una sesión o de bonos con más viales.