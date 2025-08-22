Sheila Casas aclara si ha conocido a Melyssa Pinto en El Salvador

Rocío Molina Madrid, 22 AGO 2025 - 10:28h.

La exnovia de Álvaro Muñoz Escassi ha respondido a si ha coincidido con Melyssa Pinto en su viaje familiar a El Salvador

Sheila Casas deslumbra en bikini tras su ruptura con Álvaro Muñoz Escassi: "Espectacular abdomen"

Sheila Casas está de vuelta en España tras pasar unos días en El Salvador de descanso y disfrutar de su familia en una experiencia renovadora. Tras esperar su vuelo y grabar allí algunos vídeos para sus redes, la actriz ha aterrizado y a su llegada al aeropuerto ha contestado a los periodistas que estaban allí concentrados. La colaboradora de 'Tardear' ha aclarado si ha conocido a Melyssa Pinto en este viaje y también ha tenido algunas palabras para su ex, Álvaro Muñoz Escassi.

Mucho se ha especulado estos días con la presencia de las parejas de los hermanos de Sheila Casas en El Salvador: Melyssa Pinto y Ana Mena. La exconcursante de 'Supervivientes' era la primera en compartir una serie de historias de Instagram en este enclave paradisíaco y que es un destino no habitual entre turistas. Y, el hecho de que después Óscar, Christian y la propia Sheila Casas compartieran imágenes similares de vacaciones en este país, en la playa y el resort que se alojaban desataron las alarmas.

Unos días que han sido muy importantes para Sheila Casas y de los que no ha dudado en hablar a su llegada al aeropuerto. La familia ha sido hogar y El Salvador el mejor lugar para volver a conectar con ella misma. Y, con total tranquilidad, la hermana de Mario Casas ha aclarado si ha conocido a Melyssa Pinto en El Salvador y todas las especulaciones en torno al viaje.

"No hemos coincidido. Ha habido una confusión. No las he conocido. Yo no he tenido el gusto", ha puntualizado, indicando que sí que han compartido viaje, pero no espacio ni el mismo tiempo. Sobre la coincidencia y las publicaciones de Melyssa Pinto y Mario Casas en El Salvador, la exnovia de Álvaro Muñoz Escassi ha preferido no hablar ni entrar en detalles. "De cosas que no me conciernen no hablo, pero me alegro de que sea feliz todo el mundo".

Por último, Sheila Casas ha dejado claro cómo está y cómo afronta esta nueva etapa tras volver de su viaje y ha tenido unas palabras para su ex, Álvaro Muñoz Escassi: "Espero que le vaya bien, la verdad", ha expresado, dejando constancia de que no tiene ningún contacto con él y que la relación para ella está totalmente acabada y es cosa ya del pasado.