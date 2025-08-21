Rocío Molina Madrid, 21 AGO 2025 - 13:16h.

La exnovia de Álvaro Muñoz Escassi deslumbra en bikini luciendo abdomen firme y fuerte: sus espectaculares fotos

Sheila Casas ha creado una necesidad a su comunidad de seguidores al mostrar imágenes del viaje en familia que ha hecho a El Salvador. La hermana de Mario Casas y exnovia de Álvaro Muñoz Escassi ha compartido imágenes de playas paradisiacas, naturaleza salvaje y también otras instantáneas en las que han reparado todos: sus posados en bikini y sus impecables looks de baño. La actriz ha mostrado su espectacular física y ha lucido abdomen firme y fuerte.

La eficacia del tratamiento abdominal que sigue Sheila Casas ha quedado probada con las fotos tomadas en sus vacaciones en El Salvador con los hermanos Casas al completo y sus parejas Melyssa Pinto y Ana Mena. La ex del que fuera finalista en esta edición de 'Supervivientes' ha mostrado su mejor versión, presumiendo de cuerpo de escándalo, pero también de que está radiante y totalmente renovada tras la ruptura con el jinete.

La actriz sabe lo que es cuidarse por dentro y por fuera. Y, el descanso que ha tenido en este viaje y todo lo que se lleva de esta experiencia ha sido clave para verla deslumbrante. Sheila Casas se ha mostrado siempre una mujer deportista y que cuida su condición física, pero en lo que ahora todos coinciden es que se le nota una energía distinta.

"Qué naturaleza, paz, paisajes de ensueño, gente amable, comida rica, buen clima. He descubierto un lugar donde me quedaría por mucho tiempo", ha escrito en una publicación en Instagram que se ha llenado de halagos hacia la exnovia de Álvaro Muñoz Escassi.

Lo que más ha llamado la atención de todas las fotografías del álbum que ha compartido Sheila Casas son las imágenes de ella misma luciendo cuerpazo en bikini. Posando frente al mar o en la jungla, todos han admirado su belleza y los abdominales que luce. Después de poner fin a su relación con Escassi y aparecer seria e intentando buscar un segundo plano, la influencer y colaboradora de 'Tardear' se ha mostrado alegre y segura de sí misma en esta escapada familiar tan reparadora.

"Bellezón", "espectacular abdomen", "increíble", "espectacular", son solo u ejemplo de los muchos piropos que ha recibido en donde han recalcado de lo bien que se la ve y el abdomen supertonificado que presenta. La actriz está en un buen momento en el que está siendo un verano de cambios, pero de lo más reparador tras su decepción amorosa.