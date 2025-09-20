Arantxa de Benito se pronuncia sobre el estado de salud de Marina Romero tras anunciar su enfermedad

Equipo Outdoor 20 SEP 2025 - 19:01h.

La amiga de Makoke ha actualizado el estado de salud de la chica de Javier Tudela

Marina Romero, nuera de Makoke, reaparece tras comunicar su enfermedad y comparte fotos de sus hijos para lanzar una reflexión

Arantxa de Benito se ha dejado ver ante los medios de comunicación y ha trasladado cómo se encuentra Marina Romero después de anunciar que sufre una enfermedad. La íntima amiga de Makoke ha hablado de forma muy cariñosa de la novia de Javier Tudela y afirma que está ''más tranquila'' pese a que ha pasado unas semanas bastante malas.

En cuanto le preguntan por Marina, Arantxa de Benito responde de manera tranquilizadora: ''Ay, mi niña. Pues mira, ahora está un poquito más tranquila. Gracias a Dios ha pasado unas semanas muy malas, estando muy nerviosa, intranquila, triste. Pero gracias a Dios ha salido todo muy bien, que era lo importante, ha salido todo fantástico y ahora desear que los resultados sean buenos y ella está un poquito más tranquila en este aspecto, la verdad''.

Además, revela que Marina está acompañada en todo momento por sus seres queridos: ''Muy rodeada del cariño de sus amigas y su familia, que en los momentos difíciles yo creo que es lo más importante. Tu familia y la elegida. Ha tenido días muy malos y el otro día rompió también, pues porque cuando uno tiene tanto interiormente y explota, explotó y ahora está un pelín más tranquila, la verdad. Nerviosa porque hay que esperar los resultados, pero pero está más tranquila porque ha salido todo muy bien y hay que tener fe''.

Por otro lado, se pronuncia sobre la boda de Makoke y Gonzalo: ''Se ha pospuesto porque ante una cosa así, por supuesto, o sea, no hay nada que celebrar. Así que deseando que llegue mayo, que salga todo bien lo primero y luego que llegue mayo para para celebrar por todo lo alto que haya más motivos por los que celebrar, no solamente el amor''.

La reacción de Makoke a la emotiva carta de Marina Romero a Javier Tudela

Makoke reaccionaba en 'Fiesta' a las palabras de su nuera hacia su hijo, que le expresaba a través de una bonita carta en Instagram su gratitud por haber estado con ella en estos momentos tan difíciles. La colaboradora se rompía en directo y les dedicaba unas bonitas palabras.

''Son una pareja que se quiere muchísimo, están súper unidos, son súper fuertes los cuatro. Es una familia maravillosa y no se merecen esto, no se lo merece nadie, evidentemente no, pero como me toca en primera persona, pues me duele'', afirmaba Makoke mandándoles todo su apoyo.