La novia de Javier Tudela ha reaparecido en Instagram con un carrusel de fotos de sus hijos en el que lanza una reflexión

La influencer Marina Romero, nuera de Makoke y novia de Javier Tudela, ha reaparecido en Instagram tras haber comunicado su enfermedad a través de una carta abierta dirigida al padre de sus hijos. En aquellas líneas, la cuñada de Anita Matamoros, que tiene 28 años, no desvelaba su diagnóstico médico, pero hacía partícipes de su situación a sus seguidores, con los que ahora ha querido compartir varias fotos de sus hijos y una reflexión.

En el post aparecen Javi y Bianca, de cuatro y un año y medio, en diversos momentos: en el jardín, desayunando tortitas, jugando con muñecos de dinosaurios o subidos a unos sacos en unos grandes almacenes. Escenas cotidianas que ha mezclado con la imagen de un libro o de una nube para reflexionar sobre la importancia de disfrutar de los "pequeños gestos" que componen el día a día.

"Hay cosas que hacemos sin pensar, por inercia, como leer un libro bajo la sombra en una tarde tranquila, preparar tortitas una mañana cualquiera, escuchar la risa de tus hijos mientras juegan, o simplemente tumbarte a mirar las nubes pasar. Pequeños gestos, tan normales que casi nunca los valoramos y ahí entiendes que lo simple nunca fue pequeño, lo esencial no estaba en lo extraordinario, sino en esos momentos sencillos que siempre estuvieron ahí, esperando a ser apreciados", han sido las líneas que ha escrito la influencer.

Para Marina Romero, su familia está siendo su gran pilar en estos momentos, y ha querido compartir esta reflexión y estas imágenes de sus hijos para subrayar que aprecia más que nunca la vida que lleva al lado de sus niños, nacidos de su relación con Javier Tudela, con el que empezó a salir hace ocho años después de que Anita Matamoros los presentase cuando él tenía 24 años y ella 20. En 2021 dieron la bienvenida a Javi y a finales de 2023 llegó Bianca a sus vidas para completar la familia Tudela Romero.

En esta primera publicación tras anunciar que estaba atravesando un momento difícil en el que se había refugiado en su pareja - con el que se siente muy agradecida por el amor y el apoyo que le está demostrando - sus seguidores le han enviado mensajes de cariño y ánimo, sumando así a los mensajes que ya le han ido enviado sus familiares, como su cuñada Anita Matamoros, y sus amigos, como los también creadores de contenido Mario González y Claudia Martínez.