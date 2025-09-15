Lorena Romera 15 SEP 2025 - 10:19h.

La nuera de Makoke habla por primera vez de su enfermedad en una emotiva carta de Javier Tudela

Makoke se rompe tras escuchar la emotiva carta de su nuera a su hijo

Compartir







La nuera de Makoke ha hablado por primera vez de la enfermedad contra la que lucha. Después de mucho misterio en torno a este familiar, se ha conocido que Marina Romero es la persona por la que la exconcursante de 'Supervivientes' ha cancelado su boda con Gonzalo. A través de Instagram, la influencer le ha dedicado una emotiva carta a Javier Tudela, agradeciéndole por estar a su lado en este momento tan complicado de su vida y asegurándole que juntos ganarán esta batalla.

Si bien por el momento no ha especificado su diagnóstico, la joven sí que ha compartido algunas fotografías en las que se la puede ver en la camilla de un hospital y con una vía intravenosa. Un post en el que la nuera de Makoke reconoce que atraviesa que es la etapa más complicada de su vida y agradece por poder vivirla de la mano de su pareja, con el que lleva ocho años y tiene dos hijos en común; Javier y Bianca, de cuatro y un año.

"Hace 8 años la vida me regaló a mi persona, a mi amor, a mi compañero. Y si entonces tenía claro que eras el amor de mi vida, ahora sé que ni siquiera alcanzaba a imaginar cuánto", comienza escribiendo la cuñada de Anita Matamoros, que ha hablado por primera vez de su enfermedad, desvelándose que era ella la persona por la que Makoke ha pospuesto su 'sí, quiero' con Gonzalo.

Canal de Whatsapp de Telecinco

Tal y como explica la sevillana, "estos días han sido los más difíciles" del camino que han recorrido juntos. "Pero ahí estás tú, sin soltarme la mano ni un segundo, cuidando de mí y de todo, Y aun así encontrando fuerzas para hacerme sonreír cuando más lo necesito. Has movido cielo y tierra para que todo vaya lo más rápido posible", expresa la joven.

"Has encontrado fuerzas para hacerme sonreír cuando más lo necesito"

Toda la actualidad de Telecinco en Google News

"No sé cómo agradecerte todo lo que haces, cómo explicarte lo que siento al mirarte y saber que das el 100% de ti en cada momento. El amor verdadero se ve en los detalles, en la risa que provocas incluso cuando hay miedo, en la forma en que me haces sentir que nunca estoy sola. Sé que detrás de cada paso tuyo hay amor, coraje y un corazón inmenso que late por los cuatro", señala la influencer en esta publicación, que ya acumula cientos de mensajes de apoyo.

"La risa que provocas incluso cuando hay miedo"

Y es que, a pesar de lo complicado y de ese "miedo" del que ha hablado, Marina Romero mantiene una actitud esperanzadora. "Sé que nos esperan días difíciles, pero también sé que contigo a mi lado no hay batalla que no podamos ganar", comenta la andaluza, infundiéndose ánimo.

Porque en estos momentos de lucha, Marina Romero se apoya en Javier Tudela, que está siendo su hombro y su sostén para todo. "Gracias a ti tengo la certeza de que, cuando todo esto pase, saldremos más fuertes, más unidos y con aún más motivos para celebrar la vida juntos", reconoce la nuera de Makoke, que ha hablado por primera vez de su enfermedad en esta preciosa carta de amor dedicada a su pareja y padre de sus dos hijos.