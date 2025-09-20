Ana Carrillo 20 SEP 2025 - 20:00h.

Sara Orriols es la maestra y pareja de baile del barman de 'First Dates', tiene 26 años y ha triunfado en el mundo de la danza

El gran feeling de Matías Roure y su maestra de baile en 'Bailando con las estrellas': ''Me ha tocado con el guapo''

Cada sábado, hay una cita a las 22:00 horas en Telecinco: una nueva entrega, en directo, de 'Bailando con las estrellas', programa en el que están participando Bárbara Rey, Anabel Pantoja, Tania Medina, Pepe Navarro, Aless Gibaja, Blanca Romero, Nona Sobo, Sara Escudero, Nerea Rodríguez, Manu Tenorio, Iago García, Jorge González y Matías Roure, que ha cambiado el restaurante de 'First Dates' por la pista de baile, donde está acompañado por la bailarina profesional Sara Orriols.

En el programa llamó la atención la conexión entre Matías Roure y Sara Orriols, que nada más verlo exclamó: "¡Me ha tocado con el guapo de 'First Dates'!". Cuando él fue criticado por el jurado - y es que solo consiguió un aprobado por Gorka Márquez y llegó a recibir un uno por parte de Julia Gómez Cora -, ella salió en su defensa y aseguró que era necesario que el argentino siguiera en el programa porque es una persona "que, en la vida, se encuentra en el nivel 10 del videojuego mientras algunos estamos en el uno".

Unas declaraciones con las que dejó claro que siente una gran admiración por el exnovio de Lidia Torrent y que considera que es muy sabio y que puede aportar mucho al programa presentado por Jesús Vázquez y Valeria Mazza. Por el momento, llevan tres semanas trabajando juntos pues tuvieron dos semanas para preparar la gala de estreno y es ella la encargada de ejercer como su maestra de baile.

Una brillante carrera profesional

Sara Orriols es de Barcelona y nació en 1998, por lo que antes de que acabe 2025 cumplirá 27 años. Actualmente vive en Madrid, donde ensaya todas las semanas junto a Matías Roure para actuar en las galas del sábado. Pese a su corta edad, ya ha bailado en el famoso Royal Albert Hall de Londres, donde consiguió quedar entre las 24 mejores parejas participantes.

"Aparento otra cosa, pero en realidad soy muy exigente porque aprecio muchísimo este arte", le dijo Sara a su pareja de baile en 'Bailando con las estrellas', dejando claro que su profesión es su pasión y que se toma muy en serio su trabajo. En sus redes sociales se aprecia que así es, porque la mayor parte de sus posts son relacionados con su profesión, aunque también ha hecho algunas confesiones que permiten saber cómo es fuera de la pista de baile.

Una de ellas es la que hizo el 14 de febrero, Día de San Valentín, del año pasado, donde confesó: "Viendo todo lo que ha circulado hoy por redes confirmo que soy cero cursi".