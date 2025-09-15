Ana Carrillo 15 SEP 2025 - 17:27h.

La prima de Kiko Rivera ha compartido en Instagram una foto en la que aprecia a su hija viendo el primer programa de 'Bailando con las estrellas'

David Rodríguez, novio de Anabel Pantoja, reacciona a su vuelta a la televisión: "Te lo mereces"

Anabel Pantoja ha regresado a la televisión para participar en la segunda edición de 'Bailando con las estrellas'. En su debut, ha escogido una canción que es muy especial para ella porque es la que le canta a Alma, su hija de nueve meses, nacida fruto de su relación con el fisioterapeuta David Rodríguez. Se trata de 'Si antes te hubiera conocido', de Karol G, que defendió junto a Álvaro Cuenca y a ritmo de salsa.

Con un espectacular traje amarillo, la prima de Kiko Rivera e Isa Pantoja salió a plató a darlo todo y conquistó a sus fans y a sus amigos, que compartieron muchos stories en Instagram aplaudiendo su debut en el programa de Telecinco. Quien también compartió un story expresándole su apoyo fue su suegra, Marina Alonso, que subió una foto de Alma viendo el programa.

La exconcursante de 'Supervivientes' ha reposteado esa instantánea y le ha añadido un mensaje. "Por ti llego al cielo, mi vida", ha sido la frase que ha escrito junto al emoji de una sirena, que es el que usa siempre que habla en redes de su hija. Así, ha mostrado que todo lo que hace, como su regreso a la televisión, es pensando en el bienestar de su única hija, con la que se ha mudado desde Gran Canaria a Madrid para iniciar esta nueva andadura en la pequeña pantalla.

Anabel Pantoja también ha compartido los piropos de sus amigos en sus stories, como el de la presentadora Nagore Robles o el bailarín Pedro Ramírez. Ya ha informado a sus seguidores que ha comenzado los ensayos del baile con el que espera convencer al jurado y a la audiencia en el segundo programa. En esta red social les lleva días pidiendo a sus fans que la apoyen durante esta nueva andadura televisiva a través de la app de Mediaset Infinity, que es gratuita de descargar y donde también es gratuito votar.