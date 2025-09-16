Ana Carrillo 16 SEP 2025 - 18:43h.

Amor Romeira ha revelado la confesión que le hizo la influencer antes del primer programa de 'Bailando con las estrellas'

Anabel Pantoja ha debutado en 'Bailando con las estrellas' con una canción muy especial para ella, porque es la que le cantaba a Alma, su hija en común con David Rodríguez, cuando todavía estaba embarazada. 'Si antes te hubiera conocido', de Karol G, es ese tema y lo ha bailado a ritmo de salsa junto a Álvaro Cuenca.

La influencer se ha mostrado pletórica con su vuelta a la televisión y ha recibido el apoyo de todos sus amigos, muchos de los cuales son figuras tan conocidas como Amor Romeira, que ha confesado en el último evento al que ha acudido que la prima de Kiko Rivera estaba muy preocupada por tener que bailar con tacones: "Le daban miedo los tacones y cuando yo he visto los tacones le he dicho: 'Pero qué tacones, si eran cinco centímetros de caca', pero lo ha hecho muy bien".

"Está como es ella, muy dramática diciendo que no le va a salir, pero lo está haciendo muy bien, está eufórica, en una nube", ha comentado la exconcursante de 'Gran Hermano', que le ha advertido a su amiga que "ahora le viene lo fuerte" porque tiene que hacer "un baile perfecto como los bailarines" ensayando solo cuatro días a la semana.