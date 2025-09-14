Matías Roure defiende un foxtrot junto a su maestra de baile Sara Orriols

Compartir







Matías Roure deja la barra de 'First Dates' por la pista de baile de 'Bailando con las estrellas'. El barman más famoso de la televisión se enfrenta al nuevo reto con miedo ya que nunca ha ido a clases de baile, pero espera darlo todo durante su paso por el concurso y lo hace con muchas ganas.

Lo que no esperaba Matías es que hubiese tanto feeling nada más conocer a su maestra de baile, que sonrojada se refería a él como ''el guapo de 'First Dates'', y durante los ensayos han dejado ver la química y el buen rollo que hay entre los dos, que les hace más fácil seguirse en la pista.

La primera actuación de Matías Roure

Dispuesto a comerse la pista de baile, Matías Roure ha defendido un foxtrot junto a su maestra de baile Sara Orriols al ritmo de 'Quiero decirte', de Abraham Mateo y Ana Mena. Concursante y maestra han demostrado la química que hay entre ellos, y sin borrar un segundo la sonrisa, el barman ha puesto al plató en pie al finalizar su baile.

El jurado valora a Matías Roure

Pese a que Matías lo ha dado todo encima del escenario al jurado no le ha acabado de convencer su actuación, y pese a que el barman ha explicado la dificultad que supone en la pista la diferencia de altura entre él y su maestra, no les ha convencido, pero lo que sí les ha convencido es la química entre ambos.

El jurado le ha pedido a Matías que se mueva más la próxima vez y ha recibido puntuaciones bastante bajas, que finalmente le han dejado en uno de los puestos más bajos con un total de 16 puntos.