Los influencers malagueños Natalia Palacios y Carlos García se han casado en una emotiva boda compartida a través de las redes sociales

Natalia Palacios y Carlos García coincidieron por primera vez en persona en Nueva York, en un viaje improvisado que dio inicio a su romance

MálagaLos 'influencers' Natalia Palacios y Carlos García, más conocido como Carliyo, se han dado el ‘sí, quiero’ en una emotiva boda celebrada en su querida Málaga. El evento de estos dos influencers malagueños se ha convertido en uno de los acontecimientos más esperados en las redes sociales en los últimos días.

Natalia Palacios y Carlos García han sellado su amor después de casi dos años de relación marcada por las redes sociales. Por eso mismo, los recién casados han querido compartir este dulce momento con todos sus seguidores de las redes sociales.

La boda de Natalia y Carliyo

Con un carrusel de fotos, Natalia Palacios y Carlos García han mostrado cómo fue su boda celebrada en Málaga.

La ceremonia que ha reunido a familiares, amigos cercanos y compañeros del mundo digital se ha celebrado en el Castillo de Santa Catalina de Málaga.

En un ambiente íntimo, pero cargado de emoción Natalia Palacios brilló en este día tan especial con un espectacular vestido de novia que combinó con un ramo de flores blancas.

Con un moño bajo, la influencer quiso destacar el velo que llevaba y que destacaba con este estilo simple, pero a su vez bastante característico y elegante. Por su parte, Carliyo optó por un traje oscuro con el que lució corbata y chaleco.

Pasadas las horas, Natalia Palacios optó por cambiarse de vestido y lucir un nuevo estilismo para la celebración nocturna. Para esta ocasión, la influencer malagueña mantuvo el moño elegante que llevaba, pero se cambió el vestido y optó por uno con mangas largas de encaje con el que dio la nota divertida y peculiar.

La historia de amor de Natalia y Carliyo

Con esta celebración, Natalia y Carlos han reforzado no solo su vínculo personal, sino también el proyecto común que llevan construyendo de la mano de sus seguidores.

Su enlace se convierte así en el broche de oro a una historia que nació en Internet y que hoy se materializa en una vida juntos. Lo que comenzó como un intercambio de mensajes en redes sociales terminó por convertirse en una relación sólida.

Natalia, creadora de contenido especializada en estilo de vida, belleza y viajes, y Carlos, conocido por su humor y autenticidad en TikTok, coincidieron por primera vez en persona en Nueva York, en un viaje improvisado que dio inicio a su romance.

Meses después, en mayo de 2023, confirmaban públicamente lo que ya muchos intuían con un romántico beso en Disneyland París.

La noticia de su compromiso llegó en agosto de 2024, cuando Carlos sorprendió a Natalia con una pedida en las Azores, frente al mar y al atardecer. Desde ese momento, ambos han compartido con su comunidad los preparativos y la ilusión de una boda que, finalmente, ha tenido lugar en Málaga, tierra natal de los dos.