Lara Guerra 12 SEP 2025 - 01:20h.

Ha llegado el momento más complicado de cada jueves, la primera expulsión de 'Supervivientes All Stars'. Fani Carbajo, Kike Calleja o Noel Bayarri son los concursantes que se han jugado su puesto en el reality durante esta primera semana.

Laura Madrueño era la encargada de comunicarles la decisión de la audiencia. Primero, la presentadora daba paso a la ceremonia del barro que dejaría una expulsión entre dos de ellos. Los tres nominados se colocaban bajo la plataforma donde dos de ellos se mancharían de barro al conocer que siguen al frente de una posible expulsión.

Previamente a que la presentadora corte la cuerda, cada uno de los concursantes hacía su alegato. Fani era la primera en hacerlo: "Por favor, me quiero quedar para seguir dando todo de mí. Quiero demostrar lo gran superviviente que soy y me quiero quedar el mayor tiempo posible".

Kike Calleja hace su alegato para mantenerse en el concurso: "Me estoy superando día a día"

Kike era el segundo en hacer su alegato para pedir a la audiencia seguir en el concurso: "Quiero quedarme porque a pesar de las adversidades que estamos teniendo me estoy superando día a día. Mis compañeros dicen que están bien conmigo, que les doy paz y alegria, por eso quiero seguir luchando. Espero que me apoyéis".

Noel era el último en dar sus palabras: "Gracias a los que me han votado, se lo agradezco de corazón. Si podéis seguir votando para que me quede más tiempo...me lo estoy pasando entre bien y mal, pero me estoy superando cada día. Estoy contento por mi grupo y creo que puedo llegar lejos". La primera cuerda que cortaba era la de Fani, que cubierta de barro descubría su continuación en la nominación de la noche. Y, tras ella, le llegaba el turno a Kike Calleja cuyo cubo volcaba sobre él todo el barro, dejando a Noel libre de la expulsión.

Jorge Javier Vázquez anunciaba la expulsión: "Los espectadores de 'Supervivientes All Stars' han decidido con sus votos en la app de Mediaset Infinity que el concursante salvado sea... ¡Fani! Tras esto, la concursante muy emocionada se dirigía a sus compañeros entre lágrimas después de librarse de la expulsión. Por la parte de Kike, Laura Madrueño le ha agradecido su paso por el concurso y él no ha dudado en dar las gracias a la productora y al programa por darle de nuevo esta oportunidad. Además, el ya exconcursante comenta que "lo he disfrutado a tope. Mi equipo es oro puro y quiero dar las gracias a Carlos, Glori y Alejandro, que han sido mis pilares fundamentales; en seguida nos vemos".

Por último, Laura Madrueño le comunicaba un gran giro en el concurso: "Tienes que ir a la sala de nominaciones". Ya desde la sala, Kike se comunicaba con Jorge para descubrir su misión: "Poseidón te otorga un ultimo privilegio, se llama el beso de la traición. Escucha atentamente, tienes que elegir a que compañero le das un punto directo para la nominación de esta noche, tu decisión puede cambiar el nominado de la noche. Para comunicarlo tienes que darle un beso en la frente a quién le das un punto. Si se lo das a quién gana la prueba de líder, no servirá la puntuación". Kike asumía su cargo y le daba un beso a Sonia Monroy.