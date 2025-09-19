El ex de Mar Flores anuncia que pedirá "amparo" ante la justicia tras la publicación de las memorias de Mar Flores

Carlo Costanzia padre, tajante sobre las memorias de Mar Flores: “Son falsedades y voy a pedir amparo a la justicia”

Carlo Costanzia ha roto su silencio y ha dado su opinión sobre las memorias de Mar Flores, en la que habla de su dura relación y separación. La madre de su hijo, según él, difunde "mentiras" en el libro, razón por la que anuncia que pedirá "amparo a la justicia".

En el programa '¡De Viernes!', Carlo Costanzia ha sido claro y ha explicado el motivo por el que decidió leer las memorias en las que hacía referencia a ese capítulo de su vida que tuvo un gran impacto mediático en aquél momento -se dirvorciaron en 2001-. "Sabía que se iba a hacer ese libro gracias a tu hija", le traslada a Terelu Campos refiriéndose a que fue Alejandra Rubio la que le puso en conocimiento de la elaboración del libro. "Es la que me lleva el libro a Turín", apostilla.

En un primer momento no tuvo interés en leerlo, por "la situación familiar complicada" que está atravesando con sus dos hijos condenados por un juzgado de Turín -ya ofreció su versión de los hechos en el programa de Telecinco-."No quería añadir más amargura en aquel momento", aclara.

Sin embargo, su idea cambió cuando se lanzaron las memorias de Mar Flores y decidió saber qué había dicho su expareja en el libro. "Después de ver la cobertura mediatica, está claro que me lo he cogido y me lo he leído", señala. Según cuenta, cree que en ese libro existen "barbaridades" y que todo lo que cuenta sobre su matrimonio es "mentira". "Para mí es un punto y final", explica.

La prueba de Carlo Costanzia que desmontaría a Mar Flores

Además, Costanzia asegura que hubo un tiempo en el que había "pajaritos" a su alrededor que le avisaban de Flores. Entonces empieza a sospechar sobre los movimientos de la modelo y su confianza como pareja.

Dice que comenzó con "una serie de investigaciones", lo que le lleva a una factura telefónica del mes de diciembre del 1994 que ahora ha traído al programa. "Aquí sale el número de teléfono de casa de mis padres en Italia. Con lo cual ella me llamaba desde esta casa en Navidad, Nochevieja y todos los días diciendo que estaba en Beceril de la Sierra con sus padres y esta era la casa de Javier Merino", desvela en directo.