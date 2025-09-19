El aristócrata italiano se sienta en el plató de ‘¡De viernes!�’ tras la publicación de las polémicas memorias de su exmujer y madre de su hijo

La prueba de Carlo Costanzia que desmontaría la versión de Mar Flores: "Estaba en casa de Javier Merino"

'¡De viernes!' arrancó la noche con una de las entrevistas más esperadas. Carlo Costanzia padre se sentó en plató para responder a las memorias publicadas por su expareja y madre de su hijo, Mar Flores.

Y desde el primer minuto no dejó lugar a dudas y aseguró que va a denununciar: “Lo que respecta a mí es falso. Ni más ni menos. Y como son falsedades, voy a pedir amparo a la justicia. Haré lo que tenga que hacer”.

“Soy serio porque hablo de temas que me afectan”

Antes de entrar en materia, Carlo quiso explicar su aparente “coraza” ante las cámaras:

“Tuve un accidente muy grave que me reconstruyó la cara, llevo placas por todos lados y eso me dejó una expresión seria. A eso se suma la edad y, por supuesto, que aquí vengo a hablar de temas serios que me afectan mucho”.

Una confesión íntima con la que el empresario quiso dar contexto a la dureza de sus palabras.

“He vivido un infierno como padre”

Preguntado por los pasajes del libro que aluden a su hijo Carlo, el actor fue contundente: “Yo he vivido un infierno por casi 10 años como padre, incluso cuando tenía la guardia y custodia. También le he acompañado en sus problemas de adicciones, he estado presente en reuniones terapéuticas, pero nunca me consta que su madre asistiera”.

La prueba de Carlo Costanzia que desmontaría la versión de Mar Flores

Además, Carlo Costanzia acudió a ‘¡De viernes!’ con pruebas que, según él, desmontan las memorias de Mar Flores. La modelo asegura en su libro que Carlo le fue infiel, pero él lo niega rotundamente y asegura que fue al revés. Para demostrarlo, mostró una factura telefónica de diciembre de 1994 en la que aparecen llamadas desde la casa de Javier Merino, cuando Mar le decía que estaba en Beceril de la Sierra con su familia.

Carlo relató que incluso llegó a hablar con Merino, quien le confesó que Mar le había dicho que ya estaban divorciados, cuando en realidad vivían juntos. Según el empresario, aquello generó una gran crisis sentimental entre Mar y Javier, al sentirse este último engañado.

El motivo de peso por el que decidió saber qué había dicho Mar Flores en su libro

Carlo Costanzia explicó que decidió leer las memorias de Mar Flores porque su nuera, la hija de Terelu Campos, Alejandra Rubio, le informó de su publicación y fue quien le llevó el libro a Turín. "Sabía que se iba a hacer ese libro gracias a tu hija", le decía a Terelu Campos en el plató de ‘¡De viernes!’.