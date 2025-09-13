Miguel Temprano destapa la propuesta que le hizo Alessandro Lequio para romper la relación de Mar Flores con Tapias

Alessandro Lequio responde a Mar Flores tras su entrevista más demoledora: "No miente, reinventa"

El libro sobre las memorias de Mar Flores ha abierto una puerta de un pasado del que muchos quieren hablar. Alessandro Lequio se ha pronuncia al respecto durante toda la semana en 'Vamos a ver' y 'El tiempo justo' pero '¡De viernes!' da un paso más allá invitando a su plató a Miguel Temprano, que cuestiona estas memorias ("no se ciñen a la verdad", desvela, en su opinión), y quien asegura ser autor de unas fotografías que les hizo a Alessandro y Mar.

"Contar las cosas a medias o cosas que no son es una pena porque, al final, lo que van a hacerle daño es a ella", considera el reportero gráfico. "Lo que más me sorprende es que no se acuerde que, cuando estaba lunes, martes, miércoles, jueves y viernes durmiendo con Tapias, se iba de casa de Tapias a las once, pasaba por casa, se duchaba y se iba a casa de Lequio a dormir. No entiendo esa capacidad de no recordar que compartió relación con las dos personas, me parece absurdo porque está demostrado con fotografías, reportajes y un material que nunca saldrá".

Temprano considera que todo esto "es una pena" porque Mar vivió una situación "que le hizo muchísimo daño" y "si decides porque te has curado, has resurgido como el Ave Fénix y quieres contarlo, cuéntalo ya del todo y entiérralo, pero no lo cuentes a medias porque la mitad de la troupe sigue viva para contar la verdad", considera el invitado. Además, dice que Mar y Lequio "tienen el mismo problema" que es que "son prisioneros de su pasado". "Si Lequio hiciera sus memorias, le pasaría lo mismo".

Las fotos de la traición: el beso de Alessandro Lequio y Mar Flores

Año 1996. Alessandro Lequio y Mar Flores comienzan una relación. La modelo asegura que nunca existió un triángulo amoroso entre ellos dos y Fernández Tapias, aunque tanto Lequio como Temprano lo niegan tajantemente. Cuenta Miguel que Lequio, al enamorarse de Mar, le planteó hacerle unas fotos junto a Tapias para hacer pública la relación y, cuando ya todos lo supieran, publicar unas nuevas fotos pero, en esta ocasión, con Lequio para romper la relación y "montar un escándalo".

De esta manera, Miguel Temprano comenzó a hacerle un seguimiento a Mar Flores para demostrar que mantenía relación con ambos hombres. Es por ello por lo que reconoce que fue él quien realizó las fotos en las que Lequio y Mar se besaban por las calles en Roma y que provocaron el inicio del fin de la relación de la modelo con el empresario. El paparazzi destapa cómo se realizaron estas fotos y cómo se planearon previamente. También habla de las fotos que se publicaron en el año 1998 en las que Mar y Lequio aparecían en la cama. Su versión sobre este escándalo en el vídeo.