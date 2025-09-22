Silvia Herreros 22 SEP 2025 - 17:21h.

La exconcursante de 'Supervivientes' necesita tratamiento para un problema relacionado con sus oídos

Alma Bollo, a su hija en común con Juan José Peña tras empezar una nueva etapa en Algeciras: "Te irá genial"

Compartir







Alma Bollo regresa a Sevilla por motivos de salud. La exconcursante de 'Supervivientes', que abandonaba su ciudad natal hace unos meses para instalarse junto a su novio y sus dos hijos en Algeciras, regresa a la capital andaluza por un problema de salud que necesita ser tratado.

Se desconocen la razón por la cual la hija de Raquel Bollo no recibirá tratamiento en Cádiz, provincia en la que el año pasado daba a luz a Miguel Jr, su segundo hijo y el primero junto a su actual pareja. Desde el coche, la influencer ha hecho saltar las alarmas de sus seguidores, a los que confiesa que se dirige a Sevilla "por motivos médicos".

Alma no ha querido por ahora ofrecer muchos detalles, sin embargo, este viaje podría estar relacionado con el problema de salud por el que el pasado mes de abril tuvo que ser hospitalizada de urgencia.

La hermana de Manuel Cortés, a la que el apagón nacional le pilló durante su ingreso, presentaba un cuadro de fiebre, intenso dolor de oído y pérdida del equilibrio por el que tuvo que ser sometida a diferentes pruebas. En aquel entonces, Alma fue diagnosticada con neuralgia, un problema que en algunos casos puede llegar a ocasionar problemas auditivos.

Canal de Whatsapp de Telecinco

Ahora, la mamá de Jimena (su hija en común con Juan José Peña) y Miguel (el niño que ha tenido junto al abogado Miguel Lara Luna), explica que "sus oídos deben ser atendidos y tratados" en Sevilla si no quiere perder por completo su audición.

Toda la actualidad de Telecinco en Google News

La exconcursante de 'Supervivientes' utiliza el término "tapia" para hablar de su potencial sordera. Este término procede de la expresión coloquial 'más sordo que una tapia', refrán español que compara los problemas auditivos de una persona con la incapacidad de escucha de una tapia (pared o muro).

"Dirección Sevilla. Vamos por motivos médicos. Mis oídos necesitan ser atendidos y tratados antes de quedarme tapia total", escribe junto a la imagen.

Después de las aproximadamente 2 horas de trayecto que hay entre Algeciras y Sevilla, Alma ha reaparecido desde la sala de espera de la clínica a la que ha acudido. Se trata, tal y como puede verse reflejado en el cristal de la imagen arriba adjunta, del Instituto Muñoz Cariñanos. Sin dar más detalles, se ha limitado a aplaudir la decoración del especialista en el que ha decidido confiar a la hora de tratar su problema de oídos.