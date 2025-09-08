Alma Bollo cumple el sueño más deseado para su hija Jimena

Equipo Outdoor 08 SEP 2025 - 10:00h.

La exconcursante de 'Supervivientes' ha compartido un encuentro de lo más esperado con el que ha cumplido el sueño de su hija Jimena

Alma Bollo, preocupada por la salud de su hijo: "Ya no sé a qué médico llevarle"

Alma Bollo Cortés ha conseguido cumplir uno de los sueños de su hija, Jimena. La exconcursante de 'Supervivientes' ha conseguido preparar un día inolvidable para su primogénita, un recuerdo que esta nunca olvidará. Una experiencia que la hija de Raquel Bollo ha querido compartir junto a sus seguidores para compartir su experiencia.

Madre e hija han mostrado cómo se prepararon para esta ocasión especial. No todos los días se encuentra una con el cantante Camilo y eso es lo que ha conseguido Alma Bollo para la pequeña Jimena. Una aventura en la que no han estado solas y en la que Raquel Bollo no ha querido faltar para acompañar a su nieta en un momento tan especial.

Preparadas para vivir una noche mágica en el Festival Starlite de Málaga, la influencer mostraba como su hija Jimena no podía contener los nervios. La emoción era tan grande que Alma decidió hacer una pequeña parada: tomar unos perritos calientes para ayudar a calmar un poco la ansiedad y disfrutar de la espera de manera divertida. Entre bocados y risas, madre e hija compartieron momentos que ya quedarán para siempre en su memoria.

Al llegar al momento de encontrarse con Camilo, Alma Bollo y su hija Jimena se acercaron con timidez, pero con una felicidad inmensa que no pasó desapercibida por nadie. Para la niña, encontrarse con su ídolo en vivo significó más que un encuentro casual: se abrazaron, sin duda, un momento cargado de emoción que permanecerá en su recuerdo por siempre.

Alma Bollo ha conseguido lo que muchas madres desean, y es poder cumplir los sueños de su pequeña. Con esta experiencia la hija de Raquel Bollo le ha ofrecido a su hija un recuerdo para siempre, con alegría, risas y amor en cada momento.

Alma no ha dudado en compartir la experiencia en redes sociales, subiendo un vídeo con el texto: "Un sueño más cumplido, y así hasta cumplirte todos, te amo princesa". Madre e hija cerraron el día disfrutando del concierto, cantando abrazadas y dejándose llevar por la música, creando recuerdos que permanecerán para siempre. Un día redondo, lleno de ilusión, risas y momentos que solo la complicidad familiar puede ofrecer.