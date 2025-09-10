Lorena Romera 10 SEP 2025 - 18:40h.

La hija de Raquel Bollo le ha mandado un mensaje a su hija en común con Juan José Peña tras abandonar la vida que tenían en Sevilla

Alma Cortés Bollo, preocupada por la salud de su hijo: "Ya no sé a qué médico llevarle"

Alma Cortés Bollo le ha mandado un precioso mensaje a Jimena, su hija en común con Juan José Peña. Tras abandonar Camas e iniciar una nueva vida en Algeciras, la hija de Raquel Bollo y Chiquetete, exconcursante de 'Supervivientes', se ha dirigido públicamente a su primogénita, a la que le ha dicho que está segura de que le "irá genial" y que "será muy feliz" en esta nueva etapa.

La creadora de contenido para redes sociales ha compartido una foto en blanco y negro de su hija, que ya tiene cinco años. A través de su perfil de Instagram, donde ya le siguen más de 274.000 usuarios, la joven de 25 años se ha sincerado sobre cómo se encuentra con este importante cambio en su vida. Era abril de este mismo año cuando la influencer anunciaba esta noticia: se mudaba con su novio, cumpliendo su sueño de formar este núcleo familiar.

Tal y como ella misma contaba, abandonaban su casa de Camas, en Sevilla, para mudarse a Algeciras, en Cádiz, tierra natal de Miguel, su pareja. Aunque decía adiós a la casa que había visto crecer a Jimena, la hija de Raquel Bollo daba paso a esta nueva etapa muy ilusionada. Así, después de "muchos meses barajándolo, muchos meses de pensar, de darle vueltas y vueltas", llegaba el momento de celebrar y anunciar este gran logro.

Ahora, ya asentados en Algeciras, Alma Bollo le ha dedicado a Jimena unas significativas palabras, pues ella, a sus cinco años, también ha tenido que adaptarse a muchos cambios. Como a un nuevo colegio. "Comienza la nueva aventura. No tengo dudas de que serás muy feliz y de que te irá genial", señala la hija de Raquel Bollo y Chiquetete junto a esta foto en blanco y negro en la que se la ve con su nuevo uniforme escolar y su botella de agua.

Eso sí, aunque madre e hija lo afrontan con ganas y mucha ilusión, la exconcursante de 'Supervivientes' reconoce que estos años se le están pasando volando. "Necesito que el tiempo vaya más despacio, no crezcas tanto por Dios", ha señalado la influencer, que ha acompañado esta imagen con Mi Bendición, canción de Juan Luis Guerra. "Y al mirarte dijo que no había visto luna llena más bella que mi bendición", dice este tema del cantante dominicano.