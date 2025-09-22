Equipo mtmad 22 SEP 2025 - 13:10h.

La protagonista de 'Los Gipsy Kings' hace una especial sesión de fotos familiar en la etapa final de su segundo embarazo

La Rebe muestra la ropa con la que va a salir su bebé del hospital

Compartir







La Rebe rebosa de emoción con la especial sorpresa que le ha preparado su marido: una bonita sesión de fotos en familia. Rebeca Jiménez posa embarazada con José Navarro y su hijo en el nuevo episodio de ‘Mi embarazo’, su propio formato en Mediaset Infinity . La protagonista de ‘Los Gipsy Kings’ está cada vez más cerca de conocer a su pequeña y, antes de su llegada, la familia Navarro ha podido hacerse con un emotivo recuerdo que guardará para toda la vida. Como siempre, la famosa gitana de Plasencia graba todo el proceso para compartir las fotos con sus seguidores. ¡No te lo pierdas!

El futuro padre de la pequeña y padre de ‘Josito’ sorprende a su mujer para inmortalizar la etapa final de su segundo embarazo. La Rebe, que confesaba recientemente estar pasando por una crisis , entra con las energías recargadas en el estudio de fotografía y escoge un impresionante traje para la sesión. El matrimonio pregunta antes de comenzar, algo nervioso, cómo deben actuar frente a la cámara. “Natural, comparte el momento con él”, aconseja la profesional dirigiéndose a la influencer. La fotógrafa da algunas indicaciones más a la familia Navarro y se dispone a capturar la magia.

PUEDE INTERESARTE La Rebe confiesa el duro momento que atraviesa en su embarazo

“Vamos a hacer algo por ti”, declara el marido de Rebeca Jiménez antes de desvelar su sorpresa. Ya en el estudio, La Rebe, José y José Jr. sacan su lado más fotogénico y lo dan todo frente a la cámara durante la sesión. La protagonista de ‘Los Gipsy Kings’ disfruta como nunca del bonito recuerdo que están creando en familia y posa, visiblemente entusiasmada, luciendo el vistoso traje que ha escogido. La familia de Plasencia enseña en primicia el resultado de las fotos en el episodio 9 de ‘Mi embarazo’. ¡Descúbrelo!

José Navarro, preocupado por La Rebe en su embarazo, se sincera con ella

PUEDE INTERESARTE José Navarro, incapaz de ocultar su emoción al pensar en su futura hija

La sorpresa de José Navarro a su mujer tenía un claro objetivo detrás: animarla en un momento duro de su embarazo. El marido de La Rebe es testigo de la crisis que está atravesando la influencer y ha querido hacer algo para intentar que se sienta mejor. En la etapa final del embarazo de la famosa gitana de Plasencia, la familia Navarro se vuelca en una especial sesión de fotos para que la futura mamá por segunda vez recargue ánimos para el gran día.

Capítulo completo: La Rebe posa, embarazada, junto a José Navarro y su hijo

PUEDE INTERESARTE La Rebe le confiesa a Susi Jiménez lo que sintió al descubrir el sexo de su primer hijo

La Rebe se ha quedado con la boca abierta al ver el plan sorpresa que ha organizado su marido. Sin palabras ante la sesión de fotos familiar, la protagonista de ‘Los Gipsy Kings’ se cambia de ropa en el estudio de fotografía y se deja llevar frente a la cámara. Los miembros de la familia Navarro posan como auténticos profesionales y crean un recuerdo permanente de la etapa tan bonita de sus vidas en la que se encuentran. ¡No te pierdas las fotos, en primicia en Mediaset Infinity!