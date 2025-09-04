Equipo mtmad 04 SEP 2025 - 15:04h.

La protagonista de 'Los Gipsy Kings' se sincera sobre las sensaciones que vivió en su primera maternidad al saber que tendría un niño

La Rebe y José Navarro reaccionan al sexo de su segundo bebé

Compartir







La Rebe, cada vez más cerca de dar a luz, se encuentra ultimando detalles para la llegada al mundo de su segundo bebé. La protagonista de ‘Los Gipsy Kings’, en su propio formato de Mediaset Infinity, ‘Mi embarazo’ , enseña todos los preparativos junto a una compañía muy especial: su hermana, Susi Jiménez. Sentada junto a ella, la creadora de contenido confiesa lo que sintió al descubrir el sexo de su primer hijo y se sincera sobre la crisis que está viviendo con su marido en la recta final de su segundo embarazo.

Rebeca Jiménez, a la espera de su segunda hija, echa la vista atrás y se abre como nunca sobre su reacción al saber que su primer bebé iba a ser un niño. La famosa gitana de Plasencia siempre habla de su hijo como uno de los grandes amores de su vida. Sin embargo, conocer el sexo de su ‘Josito’ no fue la mejor de las noticias en aquel momento. “Yo quería una niña”, confiesa. La Rebe, que recientemente compartía un emotivo momento junto a su hijo , habla por primera vez de cómo afrontó saber que sería un niño.

PUEDE INTERESARTE La Rebe anuncia una importante decisión sobre su parto

La protagonista de ‘Los Gipsy Kings’ aprovecha la visita de Susi para sincerarse con su hermana. “Me costó”, confiesa al recordar la noticia del sexo de su primer bebé. A poco tiempo de dar la bienvenida a su pequeña, La Rebe abre el baúl de los recuerdos y comparte todas las sensaciones que vivió en su primera maternidad. La influencer, en un ambiente de confianza, desvela los motivos por los que siempre se había imaginado teniendo una hija en lugar de un hijo. ¡Descúbrelo, en Mediaset Infinity!

La Rebe muestra la ropa con la que va a salir su bebé del hospital

PUEDE INTERESARTE La Rebe confiesa el duro momento que atraviesa en su embarazo

Esperando la llegada de un nuevo miembro a la familia Navarro, Rebeca Jiménez se sincera sobre cómo fue tener un niño como primer hijo y confiesa lo que más deseaba de tener una niña. Ahora que está a punto de conocer a su primera hija, la creadora de contenido lo tiene todo preparado para su bienvenida y ha querido compartirlo con sus seguidores. La Rebe enseña ante la cámara, en compañía de su hermana Susi, las prendas de ropa que ha elegido para la salida del hospital de su bebé.

Capítulo completo: La Rebe se sincera sobre su crisis con José Navarro

La Rebe, aprovechando la especial visita de Susi Jiménez, habla con el corazón en la mano sobre la etapa tan avanzada de su embarazo durante la que está viviendo un momento complicado. Además de mostrar todos los preparativos de cara a la llegada de su bebé y confesar sus sensaciones al conocer el sexo de su primer hijo, Rebeca Jiménez se abre sobre su crisis con José Navarro. ¡Entérate de todo en el nuevo capítulo de ‘Mi embarazo’, en Mediaset Infinity!