23 SEP 2025

El ganador de 'Supervivientes' no ha podido contener la emoción pensando en lo rápido que ha pasado el tiempo para él y su pequeño

Alejandro Nieto explica el motivo por el que Tania Medina sigue con él tras su crisis y las críticas machistas

Alejandro Nieto se emociona tras llevar a su hijo a su primer día de instituto. El ganador de 'Supervivientes' es padre de un niño que en apenas unas semanas soplará las velas de su 12º cumpleaños. El menor acaba de empezar el primer curso de Educación Secundaria Obligatoria; un momento muy importante en la vida de cualquier preadolescente que el exconcursante de 'Supervivientes All Stars' no se ha querido perder.

Sin apenas contener la emoción y algo en 'shock' ante la nueva etapa que comienza ahora su pequeño, Alejandro Nieto ha explicado cómo se ha sentido tras acudir al centro junto a su hijo, fruto de una relación previa a su relación con Tania Medina. Allí, el gaditano se ha dado cuenta de lo rápido que pasa el tiempo y de lo mayor que es su 'niño', que es lo mejor que le ha pasado en la vida y por quien que ha sufrido mucho debido a su enfermedad.

El exparticipante de 'La isla de las tentaciones' continúa viendo a su chiquillo como a un niño. Sin embargo, el preadolescente cumplirá 12 el próximo mes de octubre. Para Alejandro Nieto, sus compañeros son "pollitos más grandes y chiquillas más grandecillas". En cambio, su hijo es "tan infantil y tan chiquitín", que no ha podido evitar que se le forme un nudo en la garganta tras acompañarle al centro de estudios.

"Hoy he llevado a mi hijo por primera vez al instituto y tío... os juro que la sensación era..", ha relatado a través de sus historias temporales, en donde reconoce que estar acompañando a su hijo en esta primera etapa le está haciendo "sentir viejo".

"Lo he metido en el instituto, ¡que ya ha empezado el instituto, hermano!", dice mientras usa un vocabulario juvenil, quizás en un intento de no sentir que los años también han pasado para él. El novio de la participante de 'Bailando con las estrellas' fue padre con 23 años. Que su hijo haya empezado el instituto le hace sentir una persona de 50." ¡Parece que tengo 50 años y tengo 35!", comenta mientras hace hincapié en su edad y en lo "joven" que se considera todavía.

"Me ha dado entre nostalgia y... me ha hecho sentir viejo, que no lo soy", ha dicho tratando de explicar la "sensación superrara que ha vivido". "Me considero joven", continúa. "Me acuerdo perfectamente de cuando estaba en el instituto. Yo me acuerdo perfectamente", agrega.