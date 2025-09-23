Rocío Molina 23 SEP 2025 - 10:03h.

El exconcursante de 'Supervivientes' ha mostrado su cambio físico tras haber pasado por un descontrol alimenticio y el efecto rebote

Damián Quintero se moja y dice quién ha sido su gran decepción tras pasar por 'Supervivientes'

Compartir







Damián Quinero ha publicado un vídeo en sus redes para contar la realidad que ha vivido tras su paso por 'Supervivientes'. El karateka ha logrado estabilizarse y conseguir su deseada transformación física, pero no ha sido algo fácil. El deportista de 41 años ha presentado muchos problemas al experimentar el efecto rebote y tener ansiedad por la comida a su regreso de Honduras.

Orgulloso por haber puesto en orden el caos mental que tenía tras su paso por 'Supervivientes', Damián Quintero ha explicado lo que le provocó el descontrol de peso y cómo está dos meses después de haber alcanzado su pico más alto. "Este soy yo", ha dicho al mostrar una imagen de su antes y después. "De aterrizar con 66 kilos a alcanzar los 82 kilos", ha revelado.

"De aterrizar con 66 kilos a alcanzar un pico máximo de 82 kilos. ¿Qué me provocó esto? La ansiedad por la comida", Damián Quintero

A lo largo de dos meses, el deportista español ha conseguido recuperar su forma, tonificar su cuerpo y comenzar a prepararse a fondo para su gran meta: en su caso, el campeonato del mundo. Pero no ha sido un camino fácil. Tal y como él mismo ha contado, la cabeza le ha jugado malas pasadas después de su regreso de 'Supervivientes'.

Con total sinceridad, el karateka se ha sincerado sobre todo lo que le pasó y cómo se produjo en él, el efecto rebote: "La ansiedad por la comida me lo provocó. Mi cabeza me decía una cosa y mi cuerpo me decía otra. Mi cabeza me decía que tenía que preparar un mundial que es en noviembre. Mi cuerpo me pedía comida, comida... El cuerpo me cambió", ha confesado dos meses después de todo lo que vivió.

PUEDE INTERESARTE El look deportivo de Damián Quintero para el bautizo de su hija: con camiseta blanca y mocasines

Canal de Whatsapp de Telecinco

Sin embargo hubo un punto de inflexión entre el momento en el que presentaba más ansiedad por la comida y más él se exigía sin éxito. El querer meterse rápido en un rutina después de la experiencia tan extrema que había vivido no funcionó. Ahí es cuando Damián ha admitido que cambió el chip y dejó de luchar contra él mismo: "Esta ansiedad que me estaba provocando esto, la cambié por relajarme , por estar con la familia y no preocuparme de qué comía. Que pasase el verano".

A partir de su testimonio, Damián Quintero ha querido dejar constancia de la lección que ha aprendido con todo esto. A base de relajación, de organizar y planificar ha logrado salir del bucle en el que se había metido y del efecto rebote. El exconcursante de 'Supervivientes' vuelve a verse bien físicamente y ya nota el resultado de su transformación física.

Toda la actualidad de Telecinco en Google News

"Lo que os quiero decir con esto es con sacrificio, esfuerzo, trabajo, disciplina y organización, todo se puede conseguir. Vamos por el objetivo. En mi caso el campeonato del mundo. Todavía falta, pero lo vamos a conseguir", ha expresado con un mensaje que ha sido muy aplaudido.