Ivana icardi habla del problema que ha sufrido de madrugada con su hija

Rocío Molina 23 SEP 2025 - 11:42h.

La exconcursante de 'Supervivientes' se ha desahogado y ha aclarado por qué está pasando por un mal momento

Ivana Icardi abandona su casa para empezar una nueva vida: "En búsqueda de oportunidades"

Ivana Icardi ha pasado mal las últimas horas al juntarse con distintas preocupaciones y ha estallado en sus redes sociales. El problema que ha sufrido de madrugada con su hija ha sido el agravante y la exconcursante de 'Supervivientes' se ha desahogado tras sufrir una pequeña crisis y verse superada por todo.

La argentina ha tratado de mantener la calma, pero se ha roto finalmente. Son muchos los cambios que está experimentando en poco tiempo y esa adaptación también la está teniendo que llevar a marchas forzadas su hija con el cambio de casa y de colegio. Después de muchas dudas y tras un análisis de la situación, la influencer de 29 años ha compartido su reflexión en público y cómo de estar muy baja de ánimo ha encontrado la forma de salir a flote.

"Hoy he tenido una mala noche", empieza escribiendo Ivana Icardi sobre todo lo que está pasando y lo rápido que a veces va su cabeza. ¿Se habrá equivocado? ¿Será bueno esto para ella y su hija Giorgia? Y, tras sentir mucha ansiedad y ver que su hija también está nerviosa, la exconcursante de 'GH DÚO' y exnovia de Finito ha logrado ver la luz. Algo que también ha contado en público.

De cuestionarse todo, Ivana Icardi ha logrado sentir paz después de pasar por este mal trago. "Tuve una reunión con la profe de Giorgia. Solo tuvo palabras bonitas para describirla… pensé: a veces me frustro, pero quizás no lo esté haciendo tan mal", explica.

A continuación, la exconcursante de 'Supervivientes' ha relatado otras cosas que le han alegrado y le han ayudado a superar las dudas que por la noche le han surgido. "Pasé una tarde de charla en el parque con mi primo, mientras ella disfrutaba con otras niñas. Llegamos a casa y dibujamos juntas. Muchas veces la vida nos aprieta con problemas, pero qué responsabilidad tan linda la de volver a nuestro eje y disfrutar de las 'pequeñas' cosas, que en el fondo son muy grandes".

De esta forma, la influencer se ha perdonado ese sentimiento de culpabilidad al ver a su hija nerviosa y sentirse ella muy mal de madrugada. Su desahogo con los fans ha sido de gran utilidad y ellos se han alegrado de verla de nuevo fuerte para encarar su día a día junto a Giorgia.