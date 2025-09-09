Rocío Molina 09 SEP 2025 - 13:01h.

La exconcursante de 'Supervivientes' ha dejado junto con su hija su casa de Canarias para buscar nuevas metas

Ivana Icardi pide ayuda por un problema relacionado con su hija en común con Hugo Sierra

Ivana Icardi inicia septiembre con importantes novedades en su vida. La que fuera concursante de 'Supervivientes' y hermana de Mauro Icardi ha compartido los últimos cambios protagonistas en estos últimos días. Y es que la argentina ha anunciado que este nuevo curso se viene con cambios: ha abandonado su casa de Canarias junto a su hija Giorgia para comenzar una nueva etapa.

La ex de Hugo Sierra y de Finito, al que conoció en su experiencia de 'GH DÚO', ha pasado un verano muy intenso del que recolecta grandes momentos, pero está preparada ya para iniciar una nueva etapa en Madrid. Un momento de muchas emociones y una decisión de la que está convencida que será buena para ella y su hija Giorgia.

Una mudanza de la que se había hablado en alguna ocasión, pero que finalmente ya se ha materializado al despedirse de Canarias y anunciar que ya está en la capital y cómo está viviendo estos primeros días de este cambio de escenario. "Nueva casa en Madrid, nuevas metas, nueva vida. ¡Qué ilusión!", han sido sus palabras para dar la bienvenida a todo lo que ahora tanto a ella como a su hija Giorgia les espera.

Y, coincidiendo con el inicio de septiembre y la vuelta al cole de su hija en común con Hugo Sierra, la exconcursante de 'Supervivientes' ha contestado a sus seguidores a través de sus historias de Instagram a la pregunta de cómo ha sido el inicio de esta nueva etapa y por qué no ha seguido en Canarias.

"Tendría que estar constantemente viajando más horas de las que hago. Madrid es el centro, donde están todas las oportunidades y siempre estoy en búsqueda de oportunidades. Si viviera en Canarias puedo asegurar que mi vida sería completamente diferente", ha escrito sin mostrar todavía imágenes de la que es su nueva casa o zona en la que se ha instalado.

De lo poco que ha dicho antes de que muestra detalles de su nuevo hogar es que se está acomodando poco a poco, aunque está feliz con su decisión. Y, lo que más le reafirma en que ha hecho bien es ver cómo su hija Giorgia se ha adaptado a su nuevo colegio. Algo que era especialmente importante para ella con este cambio de vida.

"Espero que siga así. No hubo llanto, no hubo dramas. Mejor dicho, llanto de ella no... Yo salí del colegio con lágrimas en los ojos. Me emociona todo lo que sea relacionado con Giorgia. No lo puedo evitar", ha confesado acerca de uno de los pasos más importantes en esta nueva etapa en Madrid.