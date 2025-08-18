Lorena Romera 18 AGO 2025 - 17:50h.

Ivana Icardi ha reaccionado en exclusiva a la noticia de que Finito, su exnovio, está esperando su primer hijo. La argentina, hermana de Mauro Icardi, ha hablado con Outdoor en primicia para contarnos qué piensa de la paternidad del exconcursante de ‘GH DÚO’, que ha anunciado a través de su perfil de Instagram, que va a ser padre junto a su actual pareja.

El humorista de Ronda, Málaga, ha compartido un comunicado en el que revela, muy emocionado, que “una nueva vida está en camino”. Un bebé, que según reflexiona, supone para él una forma de “empezar de cero y de sanar”. “Este bebé es mi motor y mi fuerza”, asegura el creador de contenido.

Además, Finito le ha dedicado unas tiernas palabras a la mamá de la criatura. “Hay que saber muy bien con quién tomar una decisión como esta. Tener un hijo es elegir un equipo para toda la vida. Yo no he podido tener más suerte ni elegir mejor”, señala quien en su momento se hiciera viral por hablar sin tapujos sobre el suicidio de su madre.

Desde Outdoor, nos hemos puesto en contacto con Ivana Icardi, que ha reaccionado a la noticia de la paternidad de su expareja. La argentina asegura que no “no había visto nada” y que no sabía que Finito estaba esperando un bebé. Nos lo dice junto a un emoticono en el que las manos se juntan en un símbolo de rezo, como en un gesto de mandarle sus mejores deseos.

Y es que, a pesar de que en sus últimas intervenciones públicas en ‘En todas las salsas’, el videopodcast de Mtmad, la que fuera concursante de ‘Supervivientes’ siempre ha asegurado que siguen teniendo una “buena relación” a pesar de la ruptura, parece que el exconcursante de ‘GH DÚO’ todavía no había hecho partícipe a su ex de esta feliz esta etapa de su vida.

Tras enterarse a través de Outdoor y reaccionar en exclusiva sobre la paternidad de Finito, con quien rompió antes de cumplir el año de noviazgo, la que fuera pareja de Hugo Sierra -con quien es madre de Giorgia, de cuatro años- no se ha pronunciado públicamente sobre la noticia. Así que, por el momento, habrá que esperar para ver si hay algún intercambio público entre ellos o si la argentina le manda algún mensaje de enhorabuena tras conocer que va a ser padre.