03 SEP 2025 - 18:19h.

La exconcursante de 'Supervivientes' ha compartido una foto de su hija con el ojo inflamado y rojo y ha pedido ayuda

Ivana Icardi ha pedido ayuda por un problema relacionado con su hija, en común con Hugo Sierra. La hermana de Mauro Icardi, exconcursante de 'Supervivientes', ha recurrido a sus redes sociales para encontrar solución a algo que le tiene un tanto preocupada. La argentina ha compartido una foto de la pequeña, que cumplió 4 años el pasado mes de agosto, para ver si sus seguidores pueden darle alguna explicación.

Después de celebrar públicamente una feliz noticia, precisamente, relacionada con su hija -ha encontrado nuevo cole-, la argentina ha cambiado radicalmente el tono de sus publicaciones. "Estoy feliz", decía cuando le contaba a sus seguidores que ha conseguido escolarizar muy cerca de su casa a la hermana de Martín Sierra, hijo de Adara Molinero y Hugo Sierra.

Pero después de hacer partícipes a sus incondicionales de estas buenas noticias, la que fuera también participante de 'GH VIP' les pedía ayuda por un tema relacionado con Giorgia, fruto de su relación con Hugo Sierra, de quien se separó en marzo de 2022 tras varios intentos de reconducir su historia.

Junto a una fotografía en la que se puede ver a la pequeña con el ojo inflamado, especialmente la zona de la ojera, que está visiblemente roja y abultada, Ivana Icardi explica lo que le ha ocurrido a la niña: "Hace dos noches le picó un mosquito y se le está poniendo así... Imagino que es porque la zona es delicada. ¿Qué me dicen?".

Para despejar las posibles dudas que pudiesen quedar, la que fuera concursante de 'Supervivientes' ha explicado por qué sabe que se trata de la picadura de un mosquito: "Lo vi en la habitación nada más despertar". Tras estas primeras horas de angustia, la que fuera pareja de Finito ha actualizado cómo se encuentra su hija. "Está mucho mejor", señala.

Aunque no tiene un diagnóstico concreto, Ivana Icardi apunta a una posible alergia. "Yo lo era, y cuando viví en Argentina me tuvieron que pinchar porque me salían ronchas del tamaño de una pelota y se me ponía muy caliente", señala. Si bien no cree que haya sido el mismo mosquito, y celebra que esto "gracias a Dios solo ha sido un día, tiene pinta de que ella también sea alérgica", expresa la que fuera concursante de 'Supervivientes'.