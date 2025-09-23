Carlos Otero 23 SEP 2025 - 21:00h.

El centrocampista conectó con su chica para darle ánimos después de que ella padeciese un ataque de ansiedad en Supervivientes All Stars

Vicente Romero, novio de Adara Molinero, reacciona a sus declaraciones en 'Supervivientes All Stars' sobre su miedo a perderlo

El nuevo novio de Adara Molinero, Vicente Romero, ha dado un paso de gigante en su relación con ella. El centrocampista canario, de 36 años, entró en directo en ‘Supervivientes All Stars: Conexión Honduras’ para animar a su chica a seguir en la aventura después de una crisis de ansiedad. Un gesto que ha despertado nuestro interés en él hasta niveles estratosféricos. Lo conocemos en profundidad.

Amor Romeira destapó su historial sentimental

A pesar de su discreción, Adara no es la primera famosa con la que Vicente Romero tiene una relación. Según comentó Amor Romeira en ‘Fiesta’ el pasado fin de semana hace un tiempo protagonizó un noviazgo con la canaria Lola Ortiz, ex participante de 'MyHyV' y de ‘Supervivientes 2015’. “No le molesta esto del mundo de la tele, más bien le gusta y le llama la atención”, subrayó la de Fuerteventura.

Más allá de su historial sentimental de Vicente, sabemos que el centrocampista que nació en la localidad de Ingenio (Gran Canaria), está muy arraigado a sus raíces. Acostumbrado a vivir lejos de las islas por su profesión, ha jugado en Madrid, Murcia e incluso en Italia, aprovecha al máximo todo su tiempo libre para disfrutar de su tierra y de los suyos.

Muy familiar, las redes sociales del centrocampista están repletas de momentos de calidad en compañía de su madre o su sobrina pequeña, a la que llama con cariño “la niña de la sonrisa eterna” o “mi tesoro”. Como buen canario disfruta mucho de los planes de playa y de las tradiciones locales: un buen carnaval o una comida en la que no falten las papas arrugadas con mojo.

Inquieto por naturaleza, el novio de Adara es también un gran viajero y tiene una especial conexión con Ibiza. En sus redes sociales son varias las instantáneas localizadas en la Isla Pitiusa donde gracias a sus aguas turquesas y a sus ofertas de ocio infinito el futbolista consigue recargar pilas para darlo todo en el terreno de juego.

Su trayectoria deportiva: un figura de las categorías inferiores

Formado en la cantera de la UD Las Palmas, el equipo donde juega Jesé Rodríguez, debutó profesionalmente en 2008 con el combinado filial. Allí destacó por su capacidad de recuperación y solidez táctica, algo que llamó la atención a los ojeadores del Atlético de Madrid que no dudaron en ficharlo: aunque empezó en Atlético de Madrid B tuvo contacto con el primer equipo en la Copa del Rey, aunque sin minutos oficiales.

Posteriormente, pasó por clubes como Rayo Majadahonda, la Cultural Leonesa y Club de Fútbol de Talavera de la Reina, donde logró un título de Liga en Segunda B en 2018. Con cerca de 357 partidos y 11 goles en su carrera, Vicente ha demostrado longevidad y consistencia.

En sus últimas etapas, Vicente ha jugado en la UCAM Murcia y también militó en el Huétor Tájar en Segunda RFEF. Su aventura más reciente ha sido Italia donde prestó servicio en el ASD Ugento Calcio. Allí disputó unos 10 partidos antes de quedar como agente libre tras finalizar su contrato.

Un mes con Adara, pero con mucho amor

La llegada de Vicente a la vida de Adara ha sido un bálsamo para la madrileña, que viene de un historial sentimental complicado en el que el sufrimiento y las lágrimas han sido una constante. Aunque solo llevan un mes, las cosas entre ellos parecen marchar viento en popa: "Mis sentimientos no han dejado de crecer por ti. Debes estar tranquila y segura de lo nuestro. Te esperaré lo que haga falta", le dijo el domingo. Romero también dijo que disfruta con sus hazañas hondureñas: "cómo compites, pescas, colaboras en todo..." y le recordaba que tiene mucho apoyo. "Me gustaría que llegaras a la final, porque eres una guerrera", finalizaba.