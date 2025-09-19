Patricia Fernández 19 SEP 2025 - 01:19h.

Adara Molinero se ha sincerado con Tony Spina: "Mi madre nos ha criado sola"

En una noche muy complicada para Adara Molinero y Elena Rodríguez, que se enfrentaban en duelo entre madre e hija a la expulsión de 'Supervivientes All Stars 2025', vivían un emocionante momento cuando escuchaban unas imágenes en las que Adara se sinceraba con Tony Spina por todo lo que ha hecho su madre con ella desde pequeña y los problemas económicos que han atravesado.

Adara se sincera con Tony Spina por todo lo que ha hecho su madre por ella

"Ella nos ha criado sola, se levantaba a las 6 de la mañana, estaba agotada y nerviosa siempre. Cuando llegaba final de mes, muchas veces no había en la nevera, la desesperación que tenía que sentir de... tengo dos y no llego. Pero nunca me ha dejado, siempre ha estado ahí", le contaba Adara a Tony Spina sobre todo lo que ha hecho su madre por ella y su hermano.

Durante la gala y tras escuchar las imágenes, Jorge Javier Vázquez preguntaba en directo a Elena, que escuchaba muy atenta desde la palapa, por si esta situación fue muy dura para ella.

Elena se rompe al escuchar las palabras de su hija

La superviviente, completamente rota, se explicaba con el presentador: "No sé cómo lo conseguí, sí fue muy duro, pero como todos los padres y madres separados. Había meses que llegabas y otros que no, que doblabas el turno o trabajaba de 12 en 12 horas. Gracias a Dios, en mi nevera ha habido comida, pero no ha habido caprichos, en ese momento tenías que mirar mucho el dinero que te gastabas mes a mes". Y dejaba claro que "no se siente especial" por esto porque sabe "que esto lo viven muchas familias en sus casas".

La expulsión, entre madre e hija

Tras esto, llegaba el momento en el que madre e hija se ponían de pie en la palapa para escuchar de boca de Jorge Javier Vázquez el nombre de la expulsada, lo que generaba un emotivo momento entre ellas en su despedida.