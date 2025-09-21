Laura Ceballo 21 SEP 2025 - 21:57h.

La colaboradora se ha mostrado muy crítica tras el protocolo de abandono de la superviviente: "Estoy cansada de sus shows"

Adara Molinero activa el protocolo de abandono en 'Supervivientes All Stars': "No quiero estar más aquí"

Tras la expulsión de su madre, Elena Rodríguez, el pasado jueves, Adara Molinero ha activado el protocolo de abandono en 'Supervivientes All Stars 2025'. Este domingo, en el inicio de la gala de 'Conexión Honduras', que como cada semana ha arrancado en exclusiva en Mediaset Infintiy, los colaboradores no han dudado en opinar acerca de las intenciones de la concursante.

Entre ellos, Alexia Rivas, que se ha mostrado muy crítica con su actitud tras ver un adelanto de las imágenes: "Estoy tan acostumbrada a los shows de Adara que sinceramente no me sorprende. Estoy acostumbrada y creo que toda la audiencia también. Ya va cumpliendo años, hay que tener autocontrol. Si ya has pedido tres veces ir a Honduras y era tu espinita clavada, ten un poquito de autocontrol", ha comenzado.

"Relájate. Cuando estamos ahí, lo pasamos mal. Pero no puede ser siempre la nota discordante, la que da la nota y que todo el mundo le tenga que hacer la ola", ha continuado insistiendo en su rechazo a la actitud de la participante.

Alexia Rivas: "Adara lo está haciendo penoso"

Minutos más tarde, Sandra Barneda se ha sentado junto a la colaboradora para preguntarle por "la inquina" que algunos dicen que tiene con la superviviente, y ella no ha dudado en explicarse: "Adara conmigo se portó fatal, para mí fue una persona deleznable en ese instante. Fui como fantasma del pasado, se burló de mi físico, se mofó de mí... De esto hace tres años. Mi familia lo pasó muy mal", ha desvelado.

"A raíz de ahí no me gustan sus comportamientos, me parece una persona que juega bajo, que juega con los sentimientos de los demás... Pero sin este comportamiento, si en este concurso lo estuviera haciendo estupendamente, puedo cambiar de opinión. Pero es que Adara lo está haciendo penoso, lo siento, no voy a decir que lo está haciendo bien", ha concluido.