Ana Carrillo 19 SEP 2025 - 02:41h.

El futbolista Vicente Romero, novio de Adara Molinero, ha reaccionado a sus confesiones sobre su relación

Elena se rompe por completo al escuchar a Adara hablar de los problemas económicos que atravesaron: "Fue muy duro"

Compartir







Adara Molinero se ha derrumbado en 'Supervivientes All Stars' tras escuchar a Jorge Javier Vázquez anunciar el nombre de la expulsada de la tercera gala de esta segunda edición: su madre, Elena Rodríguez. Los porcentajes de votos entre las dos han estado muy igualados, pero finalmente la salvada ha sido la ganadora de 'GH VIP', que antes de que se marchase su madre le ha hecho una petición: que consiga el número de teléfono de su novio, el futbolista Vicente Romero, para transmitirle un mensaje.

"Mis amigas tienen su número", le ha dicho Adara, que le daba unas instrucciones muy precisas: que lo llamase y que le pidiera que le siguiera esperando hasta que ella regrese a España y pueda reencontrarse con él. Ha sido entonces cuando Jorge Javier se ha interesado por saber cuánto tiempo lleva la influencer saliendo con su "canario", como lo llama ella por ser él de Gran Canaria.

"Muy poco", ha contestado Elena, ante lo que Adara ha matizado que llevan "un mes" y que de ahí viene su miedo, de que no se trata de una relación afianzada con muchos meses a sus espaldas, sino de un amor incipiente por el que ella ha apostado. "Yo le espero", ha comentado sin poder contener la emoción desde la Palapa.

Newsletter ¡Suscríbete a la newsletter de Supervivientes para enterarte de todo! Newsletter de Supervivientes ¡Suscríbete a la newsletter para enterarte de todo! Acepto lapolítica de privacidad Recibir noticias

Vicente Romero, que hasta ahora no se había pronunciado en sus redes sociales ni para pedir el voto de apoyo para su chica ni para responder a los otros mensajes de amor que ella le ha ido mandado desde los Cayos Cochinos, sí que ha reaccionado a estas declaraciones de la amiga de Marta Peñate y Tony Spina sobre su miedo a perderlo.

El futbolista ha compartido un story con tres emojis muy significativos sobre un fondo negro: un corazón rollo, un brillo y un coco. Un mensaje sencillo pero muy poderoso, pues con él ha dejado claro a todos los 'adaristas' que está esperando a la hija de Elena Rodríguez y que su amor por ella sigue intacto tras haberse conocido este verano y haber empezado una relación sentimental poco antes de que ella tuviera que viajar a Honduras.

Ya antes de marcharse, como acudió al Festval de Vitoria a anunciar su fichaje, la influencer explicó en declaraciones exclusivas a la web de Telecinco que en España dejaba "un amor" y que su relación iba a continuar cuando su paso por el concurso terminase: "Cuando vuelva seguirá nuestra historia".