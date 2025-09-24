Ana María Aldón muestra el regalo que le ha hecho a su hijo en común con Ortega Cano

Ana Carrillo 24 SEP 2025 - 21:36h.

La exconcursante de 'Supervivientes' ha enseñado el regalo que le ha hecho al menor de sus hijos

Ana María Aldón comparte la primera foto en la que aparecen juntos sus dos hijos, Gema y José María

Ana María Aldón utiliza su perfil de Instagram para promocionar la tienda de ropa online en la que se centró cuando se alejó de la televisión, pero en esta ocasión ha hecho una excepción para mostrarle a sus seguidores un aspecto que no tiene nada que ver con la moda: le ha hecho un regalo muy significativo a su hijo José María, fruto de su relación con el torero José Ortega Cano.

La exconcursante de 'Supervivientes' ha mostrado que, con la llegada de la adolescencia, ha decidido que su hijo ya puede tener su primer teléfono móvil. "Como era de esperar, el despegue de la adolescencia ya no hay quien lo pare", ha escrito junto al story en el que muestra el modelo que ha escogido para su hijo de 12 años por si le sirve de ayuda a otros padres: "Para todos los que tenéis hijos pidiendo su primer móvil".

El modelo es más pequeño que el tamaño medio de los smartphones y la también madre de Gema Aldón ha confesado que no sabía que existían este tipo de móviles, pero que su hijo está encantando con el regalo que ha recibido a sus 12 años y medio. Tanto es así que se le escucha hacer el unboxing del móvil con mucho entusiasmo y mostrándole a su madre cada uno de los accesorios con los que viene.

Con estos stories, la que fuera madrastra de Gloria Camila ha mostrado una parte de su experiencia como madre de un preadolescente, algo que ya vivió hace años porque su hija, Gema Aldón, tiene 30 años y ya es madre a su vez de una hija, Nicole, que es la primera y única nieta de Ana María, que durante su relación con Ortega Cano fue la abuelastra de María del Rocío, la hija de Michu y José Fernando.

Precisamente, en su última aparición televisiva la semana pasada en '¡De viernes!' aclaró que no tiene relación con el padre de su hijo, pero que defendió que estaba convencida de que iba a hacer un buen papel como abuelo y cuidador de la hija de Michu.