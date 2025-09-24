Alejandro Sancho abre su corazón en ‘El tiempo justo’: “Esto no se hace por dinero, es un gesto para los fans que tanto la quisieron”

La emoción de Alejandro Jiménez al recordar la muerte de María Jiménez: "Mamá, es la hora de dormir"

Compartir







Alejandro Sancho, hijo de la inolvidable María Jiménez, visitó ‘El tiempo justo’ para aclarar los motivos que le han llevado a poner a la venta y subastar algunas de las joyas de su madre.

Una decisión que, según confesó, forma parte de un proceso personal de duelo y de una manera de compartir el legado de la artista con sus seguidores.

“El primer año fue aceptación, el segundo adaptación y ahora toca mover todo esto”, explicó Alejandro con serenidad. Reconoció que la cantante dejó tras de sí “cajas y cajas” de objetos personales, desde joyas hasta ropa, muebles y recuerdos de toda una vida.

PUEDE INTERESARTE Mayte Zaldívar confirma a Leticia Requejo la celebración de la misa por el aniversario de la muerte de Julián Muñoz: Los detalles

“No vivimos de vender cuatro joyas de mamá. Esto es algo personal, algo bonito, que creo que a ella le habría encantado”, añadió.

Un regalo muy especial para Joaquín Prat

En un momento muy especial de la entrevista, Alejandro sorprendió a Joaquín Prat con un rosario bendecido que había pertenecido a su madre. “Mi madre rezó durante años, tenía su cuarto lleno de vírgenes, ángeles y rosarios. Para mí esto es un detalle precioso y bendecido”, aseguró al entregárselo emocionado.

Alejandro insistió en que la iniciativa no tiene fines económicos, sino emocionales: “Quiero que los fans que me escriben, que recuerdan cómo les ayudaba la música de mi madre, puedan tener un detalle suyo, una joya sencilla que les haga sentir cerca de ella”.

Las piezas que ya se han puesto a la venta tienen precios que oscilan entre los 18 y los 90 euros, accesibles para que cualquier admirador pueda hacerse con un recuerdo. “Igual que se hizo un funeral para todos, también quiero que haya un reparto para todos”, defendió.

Un legado vivo

El hijo de la artista adelantó entre risas que no solo habrá joyas: “El mes que viene saco bolsos y antes de Navidad ropa”. Su idea es ir sacando poco a poco el enorme patrimonio personal de su madre, reservando los objetos más íntimos y el legado artístico (discos de oro, platino, premios y recuerdos) para un futuro espacio en el que pueda exhibirse con el reconocimiento que merece.

“Me cuesta mucho, porque cada cuadro que guardo o cada objeto que aparto me duele, pero siento que es el momento. Hay que dejar que fluya la energía nueva”, confesó Alejandro.