El cura de Toledo rompe su silencio tras incautarle droga: “Es un circo mediático”

El sacerdote ha querido defenderse de lo que califica como un “circo mediático” y ha respondido en exclusiva al programa ‘El tiempo justo’

El cura detenido en Torremolinos por posesión de drogas, en libertad con cargos tras negarse a declarar

Compartir







El caso del sacerdote de Santa Cruz de la Zarza (Toledo) detenido en Torremolinos con 10 gramos de cocaína rosa, una báscula de precisión y una maleta con juguetes sexuales sigue generando un fuerte impacto mediático.

La Policía lo arrestó tras recibir denuncias vecinales sobre el ambiente festivo en el apartamento que había alquilado durante varios días.

Según consta en el atestado, el religioso se encontraba en compañía de tres jóvenes a los que habría conocido poco antes, y todo apuntaba a una fiesta que se prolongó hasta la llegada de los agentes.

Sin embargo, el propio sacerdote ha querido defenderse de lo que califica como un “circo mediático” y ha respondido en exclusiva al programa ‘El tiempo justo’, donde ha lanzado un mensaje claro a la opinión pública.

El religioso, identificado como don Carlos, insiste en tres ideas: pide que se respete su presunción de inocencia, asegura que acatará cualquier decisión judicial y denuncia lo que considera una “intoxicación malintencionada” por parte de los medios de comunicación.

PUEDE INTERESARTE El cura detenido en Málaga por posesión de drogas fue denunciado por difamación en un caso de abusos sexuales

“Gracias por vuestro interés, pero comprenderéis que lo último que quiero es ayudar a los que han montado todo esto como un circo mediático”, declaró en conversación con el periodista del programa.

Pide respeto a la presunción de inocencia

En su declaración a 'El tiempo justo', don Carlos repitió en varias ocasiones que no es momento de hacer declaraciones públicas y que lo prioritario es dejar trabajar a la justicia. “Espero que siga siendo así. No es el momento de decir nada, respetar las actuaciones judiciales y no dar pábulo a las intoxicaciones malintencionadas con que se quiere tratar este asunto”, subrayó.

El sacerdote recalca que cualquier otra interpretación sobre su estancia en Málaga responde únicamente a versiones de testigos o a filtraciones del atestado policial, que recogen tanto la droga como los objetos incautados en el domicilio.