Con motivo del aniversario de la muerte de Julián Muñoz, Leticia Requejo habla con Mayte Zaldívar para saber si se ha celebrado una misa

El 24 de septiembre se celebra el primer aniversario de la muerte de Julián Muñóz y existe una gran incógnita al respecto: ¿Ha habido o no una misa en su honor? Para descubrirlo, el equipo de 'El tiempo justo' se traslada hasta Marbella.

Es en esta localidad donde el reportero Álex �Álvarez se ha recorrido algunas de las parroquias, las cuales le han negado que se haya celebrado ninguna en conmemoración al fallecimiento de la celebridad. Elia Muñoz Zadívar, hija del exalcalde de Marbella, también ha desmentido al periodista esta información: "Aunque somos muy religiosos pero queremos que todo quede en la intimidad y el dolor lo guardamos por dentro".

Eso sí, la misma le ha confesado al reportero que están "pasando un día muy malo" tanto ella como Mayte Zaldívar, quien a su vez le ha confesado que su nieto Fran tampoco se encuentra bien. Sin embargo, Leticia Requejo tiene una información contradictoria al respecto.

Los detalles de la misa a Julián Muñoz, según Leticia Requejo

La periodista también ha hablado durante la mañana con Mayte Zaldívar, quien al contrario que al reportero de 'El tiempo justo', le ha confirmado tras insistirle al ver que dudaba en su respuesta que sí que se ha celebrado una misa en honor a su exmarido.

"Me ha dicho: 'Para que estéis tranquilos, sí le hemos hecho una misa a Julián en la más estricta intimidad. Ha sido hoy por la mañana a primerísima hora, a las nueve de la mañana, en Marbella'", informa Leticia Requejo.

Una misa a la que solamente han acudido la propia Mayte Zaldívar, su pareja Fernando, las hijas y también los nietos, según afirma la periodista. "Por respeto a la familia, se habían puesto de acuerdo la familia en no comunicar este oficio que querían hacerle a Julián pero, al final, para que la gente dejara de especular Mayte Zaldívar ha confirmado", apunta.