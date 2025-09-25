Natalia Sette 25 SEP 2025 - 09:00h.

Los exconcursante de 'Gran Hermano' se abren sobre su vida íntima y confiesan sus mayores fantasías

Violeta Crespo y Edi Insua anuncian sus planes su boda

Violeta Crespo y Edi Insua muestran su lado más íntimo a través de unas preguntas que le han hecho sus seguidores. Los exconcursantes de ‘Gran Hermano’ son conocidos por ser siempre transparentes con su comunidad, y esta vez no iba a ser menos. Después que Edi admitiera que la pasión se enfría con el tiempo y provocara el enfado de Violeta, sacan de nuevo el tema y la toledana desvela cuál es la fantasía sexual que quiere cumplir con Edi.

Desde su primer beso dentro de ‘Gran Hermano’, la pareja de enamorados se dio cuenta rápido de que conectaban mucho en el ámbito íntimo. “Somos muy parecidos en la cama”, admite Edi. A través de varias preguntas de sus seguidores, los exconcursantes dan más detalles de su lado más pasional. Aunque con algo de vergüenza, Violeta desvela que tiene una fantasía aún por cumplir y que le gustaría hacerlo con Edi. “Antes de estar con Edi no”, aclara desde el principio.

Entre risas y miradas cómplices con su chico, Violeta explica de dónde viene el deseo de cumplir esa fantasía. “No paras de decirlo cuando hacemos guarrerías”, admite la toledana. La joven admite que fue su chico quién despertó en ella la curiosidad. “Edi me ha dicho que hay clubs…”, afirma sonrojada. A pesar de que nunca antes se lo había propuesto, es algo que no descartaría. “Me entra curiosidad”, reconoce.

Violeta Crespo y Edi Insua hablan abiertamente de su vida íntima

A esta altura de la conversación, la pareja se abre como nunca sobre el tema y dejan ver la gran complicidad que hay entre ellos. Sin filtros ni tapujos, la pareja confiesa que disfrutan mucho de su vida sexual y que se compenetran bastante en ese ámbito. Violeta reconoce entre risas que muchas veces se sorprende de lo que su pareja le llega a proponer. “Este es más guarro”, comenta entre carcajadas. Edi por su parte no lo niega y se sincera sobre si haría o no la fantasía sexual que la toledana propone.

Violeta Crespo y Edi Insua regresan una semana más a su canal con un video de los más salseante. Los exconcursantes de 'Gran Hermano' se atreven a hablar de su lado más pasional contando sus fantasías sexuales. Además, la pareja rememora su peor época y desvela cómo superó ese gran bache. ¡No te pierdas nada del preguntas y respuestas más jugoso de Violeta y Edi!