Equipo mtmad 13 SEP 2025 - 09:30h.

Los exconcursantes de 'Gran Hermano' echan la vista atrás en su historia de amor y hablan sobre cómo fue su primer beso

Edi Insua y Violeta Crespo se tatúan juntos y explican el significado

Violeta Crespo y Edi Insua están más nostálgicos que nunca debido al inminente regreso de ‘Gran Hermano’, reality en el que se conocieron. Hace un año ya desde que la parejita se veía por primera vez y saltaban las chispas entre ellos, a pesar de las dudas que sintieron al principio de su historia. Echando la vista atrás en su romance, la toledana y el gallego rememoran su primer beso y hablan de los inicios de su relación. ¡Entérate de todo en Mediaset Infinity!

Los creadores de contenido se encuentran actualmente en uno de los momentos más estables y felices de su historia de amor, así lo demostraban con el gran paso que han dado al irse a vivir juntos . Ahora que están celebrando el primer aniversario del concurso que les unió, la parejita ha querido aprovechar para recordar el comienzo de su romance. Hablando de cómo fue su primer beso, tanto Violeta como Edi sorprenden a sus seguidores con sus declaraciones. “No teníamos sentimientos”, comienzan explicando.

Los exconcursantes de ‘Gran Hermano’ se abren como nunca al compartir sus primeros pasos como pareja frente a la cámara. Al iniciar su historia dentro de un reality, los influencers no contaban precisamente con una gran privacidad, detalle que influye en la anécdota de su primer beso. “Me sentí súper observado”, confiesa el gallego. Un primer encuentro que, a pesar de ocurrir antes de que se desarrollaran sentimientos entre ellos, fue el punto de partida de su relación. ¡Haz click y descubre todos los detalles!

Con motivo del aniversario de su primer beso, la parejita ha abierto el baúl de los recuerdos para hablar sobre aquel especial momento y lo mucho que significó para ellos. Sin embargo, no todo ha sido nostalgia y emoción, ya que los influencers comienzan un “enfrentamiento” sobre cómo besan. “Yo beso de puta madre”, declara con seguridad el gallego. La creadora de contenido, buscando una divertida reacción en su novio, no duda en contradecirlo. “No mucho”, le responde seria. ¡No te pierdas sus declaraciones!

Violeta Crespo y Edi Insua vuelven a un nuevo capítulo de '#Violedi' con las emociones a flor de piel con motivo del primer aniversario de su edición de 'Gran Hermano'. Hace ya un año desde que la parejita se conoció y han querido aprovechar la ocasión para desvelar todos los detalles sobre el inicio de su romance. Los creadores de contenido recuerdan su complicados comienzos, además de su primer beso, y hablan de las críticas han recibido durante su relación. ¡No te lo pierdas en Mediaset Infinity!