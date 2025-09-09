Equipo mtmad 09 SEP 2025 - 15:50h.

El exparticipante de 'Gran Hermano' confiesa ante su novia que no cree en el amor eterno

Violeta Crespo y Edi Insua hablan de los límites en su relación y terminan enfadados

Edi Insua y Violeta Crespo ponen el broche final a su verano con un especial viaje a Málaga. Después de unas vacaciones con más de una escapada romántica, los exconcursantes de ‘Gran Hermano’ vuelven a disfrutar de unos días de desconexión en pareja. Durante este último viaje, los novios hablan una vez más de su relación, momento que aprovecha el gallego para sincerarse y admitir frente a Violeta que no cree en el amor para toda la vida. ¡Entérate de todo, en Mediaset Infinity!

En un momento muy estable y feliz de su relación, tras haberse tatuado juntos para inmortalizar su amor, Edi sorprende a su novia con unas declaraciones de lo más inesperadas. El gallego se adentra en un tema peliagudo al confesar que no cree en el amor eterno. "Soy realista", se sincera. El exconcursante de ‘Gran Hermano’ se abre como nunca y argumenta frente a Violeta los motivos detrás de su duro pensamiento.

La opinión del creador de contenido ha dejado a su novia algo impactada y no duda en compartir ante él y sus seguidores su visión al respecto. “Creo mucho en el amor de verdad”, confiesa Violeta. Durante el tenso debate, ambos han explicado sus posturas sobre el amor, aunque sin llegar a un acuerdo. “Hay más divorcios que matrimonios”, añade el Edi. ¡Haz click y no te pierdas sus declaraciones!

Violeta Crespo detalla la bonita escena que han presenciado en su viaje a Málaga

Durante sus días en Málaga, los exconcursantes de ‘Gran Hermano’ han presenciado una escena de lo más entrañable. Una pareja de ancianos se mostraba su amor mientras también disfrutaban de sus vacaciones, lo que ha emocionado a la de Toledo. Violeta explica lo que ha sentido al ser testigo de la bonita escena después de su tensa conversación con Edi sobre el amor para toda la vida. “Yo quiero eso contigo”, admite la influencer.

Violeta Crespo y Edi Insua estiran los últimos días de verano para hacer una última escapada a Málaga. La parejita disfruta de su viaje a pesar del malestar de la influencer por el que va a tener que someterse a una prueba médica. Los que fueran concursantes de ‘Gran Hermano’ se cuelan en la piscina de un hotel y visitan un karaoke en el que lo dan todo. ¡No te pierdas nada viendo el último capítulo de ‘#Violedi’, en Mediaset Infinity!