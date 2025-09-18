Lidia González 18 SEP 2025 - 13:06h.

Los exconcursantes de ‘Gran Hermano’ desvelan todos los detalles sobre su futura boda y declaran su amor por todo lo alto

Violeta Crespo se viste de novia y Edi Insua reacciona

Violeta Crespo y Edi Insua no han dejado dar pasos agigantados en su relación a pesar de su corto recorrido desde que salieran de la casa de Guadalix de la Sierra y han querido compartir todas las novedades con sus seguidores. Después de recordar las dudas que tuvieron en los inicios de su noviazgo, los que fueran concursantes de ‘Gran Hermano’ anuncian sus planes de boda. La pareja se ha mostrado muy seria al hablar de este tema y ha desvelado todos los detalles.

La pareja se ha abierto por completo en su canal de mtmad, ‘#Violedi’, para hablar del punto en el que se encuentra su relación y la importante decisión que han tomado. “No nos da vértigo, tenemos ganas”, comenzaba explicando el gallego. Aunque a Edi nunca se le había pasado por la cabeza dar el ‘sí, quiero’, lo cierto es que desde que conoció a la madrileña supo que iba a ser “con ella o con nadie”, como ya adelantaba al dar un importante paso en su relación.

Es por este motivo, por el que el influencer se ha sincerado como nunca con su novia y le ha hecho una declaración de amor por todo lo alto: “Nunca te vi como novia, te vi como mujer, sentí algo muy especial”. Bajo la atenta mirada de su novia, el creador de contenido se confiesa sobre este cambio de opinión respecto a pasar por el altar: “Jamás me imaginé casándome hasta ahora”.

Los exconcursantes de ‘GH’ confiesan cuándo y dónde les gustaría casarse

La pareja está muy emocionada por poder compartir con sus seguidores todos los detalles de esta noticia y confiesan cuándo y dónde les gustaría casarse. Los influencers están empezando a plantearse algunas cuestiones referentes al enlace, como los invitados, y tienen muy claro quién se va a encargar de hacer todos los preparativos: “Me encantan las bodas y me encanta organizarlas”.

Violeta Crespo y Edi Insua están más enamorados que nunca y han tomado una importante decisión sobre su futuro juntos. Los que fueran concursantes de ‘Gran Hermano’ hablan sobre sus planes de boda y todos los detalles que han ido pensando. La pareja está muy emocionada y tiene muchas ganas de “oficializar” su compromiso. Además, se sinceran sobre la pedida, la luna de miel y la canción que no puede faltar el día del enlace.