La manera tan opuesta que tienen Violeta Crespo y Edi Insua de ver el amor ha vuelto a poner a la pareja en un gran aprieto. Después de anunciar sus planes de boda, la que fuera concursante de ‘Gran Hermano’ se enfada con el gallego tras asegurar que la pasión se enfría con el tiempo. Sin poder creer lo que está escuchando de boca de su chico, la madrileña comienza una difícil conversación con él en la que no consiguen ponerse de acuerdo.

“Siempre estamos con lo mismo Edi y yo, él no cree en el amor eterno y yo sí”, admite la creadora de contenido frente a las cámaras de mtmad. Y es que no es la primera vez que ambos tienen esta conversación, ya que el gallego ha admitido públicamente que no cree en el amor para toda la vida, bajo la sorprendida mirada de su novia. “Si me vas a dar la patada, hazlo ya”, responde tajantemente la de Alcorcón.

“Estoy flipando con esta conversación, me está sentando fatal”, confiesa la influencer cada vez más molesta con la conversación que está manteniendo con su pareja. Violeta asegura que el hecho de que el gallego haya tenido otros romances que no han sido fructíferos no implica que vaya a suceder lo mismo entre ellos: “Si has estado en relaciones en las que habéis sido un muermo…”.

Aunque a Violeta Crespo no le está haciendo nada de gracia el debate que está teniendo con Edi Insua, el gallego no cesa en su empeño de tratar de explicarle su visión sobre la pasión en las relaciones. Visiblemente enfadada con su pareja, la influencer no duda en hacer la gran pregunta: “¿No te voy a poner de aquí a 10 años?”. ¡Descubre la respuesta del gallego en el capítulo de #Violedi!

Violeta Crespo y Edi Insua no pueden estar más felices tras anunciar sus planes de boda y hablar del futuro de su relación. Pese a todo, los que fueran concursantes de ‘Gran Hermano’ tienen una visión muy opuesta del amor y de las relaciones, algo que ya ha quedado patente anteriormente. Sin embargo, en esta ocasión, van un paso más allá y entran en un acalorado debate. Además, la influencer confiesa en qué punto se encuentra su deseo de convertirse en madre con su novio. ¡No te lo pierdas!