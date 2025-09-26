La periodista ha hablado con todo detalle de cómo conoció a Courtois: "Teníamos amigos en común y..."

En 'El tiempo justo' hemos dado más detalles de la nueva mansión que se está construyendo el futbolista Thibaout Courtois en Madrid. Una parcela que ocupa 15.000 metros cuadrados y una casa con una superficie de 6.000 metros cuadrados son algunos de los rasgos más llamativos de esta estratosférica vivienda que supera incluso a las dimensiones de un campo de fútbol.

El portero madridista sería probablemente uno de los deportistas con una de las mansiones más grandes entre sus colegas. Cuando estábamos dando esta información en el programa de Telecinco presentado por Joaquín Prat, Alexia Rivas ha sido preguntada por si conocía al deportista, a lo que ha respondido afirmativamente y ha dejado caer que tuvo un 'affaire' con él.

"Tenía 20 años...": Los detalles del 'affaire' entre Alexia Rivas y Courtois

Minutos después ha terminado confirmándolo aunque aclara que "fue una tontería". "Tenía 20 años. Fue una tonteria y ya salió en su dia. Y ya está, no llegó a nada más", comparte en directo al resto de colaboradores. Antonio Rossi le señalaba que "él se lo llevó", aunque ella alcara. "Se lo llevó él bien llevado", dice entre risas.

Poniéndose algo más seria, Alexia Rivas ha aclarado que no conoce ninguna de las casas que tiene el futbolista belga. Y ha profundizado un poco más en esa vivencia que tuvo con él. "Cuando llegué a Madrid vivía al lado del Calderón y por amigos en común, nunca voy a dar detalles de lo que hago y dejo de hacer", señalaba. Tras ello, Joaquín Prat daba un toque de humor al asunto. "Yo tengo una amiga que vive al lado del Bernabéu y no conoce a nadie de la plantilla", aseguraba el presentador.

Además, Alexia Rivas relata que su 'affaire' ocurrió cuando Juan Luis Galiacho, director de 'El cierre digital', era su profesor de radio. "Me pusiste un 8", le dice entre risas.