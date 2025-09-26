El pasado de Sonia Moldes: así fue su romance con Alessandro Lequio

Una relación que comenzó en 1997 y que, tras dos años de amor intenso y portadas en revistas, la relación terminó

Paloma Lago reaparece tras su denuncia por presunta agresión sexual contra el exconsejero de la Xunta de Galicia Alfonso Villares

Compartir







Antes de la reaparición de Sonia Moldes en '¡De viernes!', el programa 'El tiempo justo', repasaba la realción que mantuvo con Alessandro Lequio. Corría 1997 cuando Sonia Moldes y Alessandro Lequio comenzaron un romance que acaparó titulares y se llenó de palabras bonitas. “Estoy con él, estoy muy a gusto y estoy bien”, recordaba Sonia en aquellos primeros tiempos.

La pareja no solo compartía el corazón, también consejos y proyectos: Lequio aseguraba que juntos tendrían la oportunidad de triunfar, tanto en el amor como en el trabajo. Incluso se atrevían a soñar con descendencia.

Pero la felicidad no duró mucho. Tras dos años de amor intenso y portadas en revistas, la relación terminó. Sonia no se callaba: “Una relación clara, muy intensa… estuve conociendo a su familia, él conoció la mía, estuvo en la muerte de mi padre, lloró conmigo. Después de dos años, ya conoces a la persona de verdad y decidí que no volvía con él”.

Infidelidades, desmentidos y secretos televisivos

El paso del tiempo no suavizó los recuerdos. Sonia aseguraba que Lequio fue infiel durante la relación: “También fue infiel a su mujer conmigo”. Y aunque él haya negado algunos episodios, la gallega prepara esta noche más revelaciones en plató de ‘¡De viernes!’.

Entre entrevistas pasadas, portadas de Interviú y recuerdos fechados, queda claro que la historia es más que un romance juvenil: es un enfrentamiento de versiones. Sonia deja un mensaje contundente: “Lequio es un mentiroso”.