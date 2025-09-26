Basilio y su hermano son los propietarios del negocio, pero más tarde se incorporaron más gemelos

Las casualidades de la vida a veces nos dejan hechos inexplicables. Un bar en Salamanca reúne a tres parejas de gemelos como camareros, lo que hace que el negocio sea peculiar y curioso para todo por el que allí pase.

Un negocio único

Todo comenzó hace muchos años cuando Basilio, uno de los propietarios, arrendó el bar en la ciudad castellanoleonesa. "Somos los propietarios del negocio, llevamos muchos años de trayectoria", cuenta a 'El tiempo justo'. A él se unió su hermano como camarero y, más tarde, empezó a trabajar Ruiz. De todo esto ha pasado ya 15 años.

Ruiz le comentó un día a Basilio que tenía un hermano gemelo que buscaba trabajo. Tras conocerle y hacerle una pequeña entrevista, Basilio decidió contratarle por la confianza que le daban. "Al final es un clon de lo que ya tengo", señala. Pero hay más hechos que hacen que el negocio sea único en el mundo.

Joaquín Prat: "El bar debe tener algún elemento energético"

Ángela, una joven que empezó antes de este verano a trabajar en el bar como camarera, se quedó asombrada cuando descubrió que sus compañeros eran gemelos. Ese mismo día le dijo a Basilio que su caso era el mismo que el del resto de trabajadores. "Ella dijo: 'yo también tengo una hermana gemela'", relata el propietario.

Basilio no se lo pensó dos veces y consideró que tenían que contratar cuando antes a la hermana de Ángela. "Hay que ficharla ya", le dijo. Joaquín Prat, presentador del programa de Telecinco -donde hemos hablados de otros hechos inéditos como el de un hombre que ha comprado una gallina para ahorrar el dinero en huevos-, considera que el sitio "debe tener algún elemento energético", un "imán" para atraer a todas las parejas de gemelos.